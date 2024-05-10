В Ташкентском зоопарке продолжается программа опекунства, напомнила пресс-служба зоосада. Опекун может участвовать в улучшении условий содержания животных, что позволит повысить уровень их жизни в зоопарке, и будет знать об изменениях, которые происходят в результате его помощи.

У человека или компании, которые возьмут животного под опекунство, будут такие преимущества как:

бесплатное посещение Ташкентского зоопарка, в том числе с семьёй, в течение срока опекунства;

брендирование вольера выбранного животного;

упоминание бренда опекуна на сайте и в социальных сетях Ташкентского зоопарка;

проведение просветительских, развлекательных мероприятий, PR-акций о факте опеке организации выбранного питомца.

«В зоопарках мира практикуется опека над животными, что является значительной поддержкой в улучшении качества их жизни. У нас уже несколько лет как можно взять животное под опеку. Например, фирма по изготовлению жалюзи спонсировала зебру, недавно компания Eriell Group опекала львов, а сейчас, к примеру, Globus mall взяли под опеку павлинов», — сообщили «Газете.uz» в пресс-службе зоопарка.

Размер взноса может зависеть от возможностей опекуна и целей помощи. Например, можно помочь в приобретении специального оборудования — УФ-ламп для рептилий и приматов, обогревателей и насосов для аквариумов, фильтров для водоёмов в бегемотнике, создании климат-контроля в зимних павильонах, приобретении новых животных, создании вольеров для них и многое другое.

Опекунами одного и того же животного могут стать несколько человек. Коллекция зоопарка насчитывает более 330 видов экзотических и редких видов животных, на экспозиции — от 8000 животных.

Зоопарк предлагает возможность предварительно договориться о посещении, прийти, выбрать животное и оговорить сумму, которую опекун готов ежемесячно перечислять и на что именно. Это может быть улучшение вольера, его реконструкция, оборудование, приспособления для игр животных, лечение, корм (например, для морских рыб нужны морепродукты — красная рыба, креветки, а для рептилий — специализированные комплексы витаминов) и другое, отметили в пресс-службе зоопарка.

По итогам достижения двустороннего соглашения между зоопарком и опекуном заключается договор.

Чтобы стать опекуном животного, нужно позвонить в зоопарк по номерам +998977738473, +998998181278; или написать на почту info@tashkentzoo.uz.