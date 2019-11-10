Министерство внутренних дел Узбекистана прокомментировало видеозапись (ниже), на которой сотрудник ОВД оскорбляет мужчину во время задержания.

По данным УВД Кашкадарьинской области, которые приводит МВД, 31 октября сотрудник патрульно-постовой службы сержант Х. Нормуродов был определен к несению службы по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на рынок «Октепа файз барака», известного как «Орзу бозор» в Карши.

«Сотрудник в ходе исполнения служебных обязанностей обратился к жителю Касбийского района Ф. Ахадову по подозрению в занятии незаконной торговлей валюты на территории торгового комплекса и попросил его покинуть место. Ф. Ахадов проигнорировал слова сотрудника, в результате между ними возникла ссора. Х. Нурмуродов попытался посадить гражданина в патрульную машину, чтобы отвезти его в опорный пункт на рынке, но Ф. Ахадов оказал сопротивление. Именно этот случай запечатлен на видео», — говорится в сообщении.

Сотрудник ППС посадил Ахадова на заднюю часть автозака и отвез его в опорный пункт. Там Х. Нормуродов объяснил задержанному, что гражданин должен выполнять законные требования сотрудников ОВД. Ахадов попросил прощения и заявил, что такой случай больше не повторится. Нормуродов ограничился устным предупреждением и не стал оформлять протокол о правонарушении, отмечает УВД области.

Проверка показала, что сотрудник ППС назвал Ахадова «соколтой» (бородач) при обращении, так как не знал его имени, и не имел намерений оскорбить его религиозные убеждения. Это же подтвердил и Ахадов, говорится в сообщении.

В то же время, согласно заключению проверки, Нормуродов нарушил принципы профессиональной этики в беседе с гражданином, и его действия стали причиной формирования у населения негативного мнения об органах внутренних дел. В рамках дисциплинарного наказания Нормуродов был отстранен от должности и переведен на нижестоящую позицию.

Видео

Расшифровка беседы

Гражданин: Я докажу, что вы называли меня «бородачом».

Сотрудник ППС: Я за свои слова отвечу. Бородача буду называть бородачом. Как мне тебя называть, если не знаю имени?

Гражданин: Мое имя вы хорошо знаете.

Сотрудник ППС: Не знаю. Что, только ты отпустил бороду?

Гражданин: Хорошо, Хафиз ака, успокойтесь.

Сотрудник ППС: Не тебе меня успокаивать. Не тебе успокаивать. Ты мне начальник что-ли?

Гражданин: Я же тихо здесь сижу, вы приходите и хотите меня забрать.

Сотрудник ППС: Ты говоришь, что пришел на базар, но сидишь здесь.

Гражданин: Здесь же базар…

Сотрудник ППС: Базар же внутри, скажи, что пришел по работе.

Гражданин: Это мое личное дело. Хочу — буду стоять, хочу — зайду внутрь.

Сотрудник ППС: Личное дело? Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься? Не знаю? Не знаю, чем ты занимаешься?

Гражданин: Я не знаю. Чем вы занимаетесь?

Сотрудник ППС: Скажи, чем же я занимаюсь. Скажи…

Гражданин: В тот день я представился. Вы задержали за бороду и отвели [в участок]. Я не бородач. Вы же задержали меня:

Сотрудник ППС: Да, задержал.

Гражданин: Вы задержали за бороду и посчитали, что я правонарушитель.

Сотрудник ППС: Будь мужчиной. Будь мужчиной.

Гражданин: Я — мужчина. Вы будьте мужчиной.

Сотрудник ППС: Будь мужчиной. Ты будешь на меня кричать? Сейчас заберу все твои деньги.

Гражданин: Что? Какое у вас право забирать мои деньги?

Сотрудник ППС: Законно заберу.

Гражданин: Как законно? Докажите свои слова. Я не правонарушитель, [в заднюю часть автозака] помещают воров!

Сотрудник ППС: Ты — вор! Вор! Вор! Садись, ***уй! Сядешь!

Гражданин: Вы пожалеете о том, что делаете!

Сотрудник ППС: Отвечу. Убери ноги! Ноги!