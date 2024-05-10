Президент Шавкат Мирзиёев 10 мая ознакомился с предложениями по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, эффективному использованию земель и развитию отраслевой науки.

В Узбекистане 3 миллиона га пастбищ и земель сельскохозяйственного назначения подверглись деградации, примерно 2 миллиона гектаров засолены в различной степени.

По оценкам зарубежных экспертов, к 2030 году в регионе водные ресурсы могут сократиться почти на 6% из-за изменения климата. Необходимо принимать меры уже сейчас, говорится в сообщении пресс-служба главы государства.

В связи с этим разработана национальная программа из 52 пунктов по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и смягчению их воздействия. На мероприятия программы предусмотрено привлечение более 294 млн долларов грантовых средств.





В частности, в Приаралье запланировано улучшить состояние 1 миллиона га агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ. В Каракалпакстане, а также в Хорезмской, Бухарской и Кашкадарьинской областях планируется создать защитные лесополосы. В районах с плохим водоснабжением наладят выращивание солодки, шиповника, кунжута и артемии.

Намечено также создать центр для анализа и прогнозирования изменений климата, а в пяти областях установить агрометеорологические станции. Кроме того, в сотрудничестве с Италией будут организованы Международный центр интенсивного семеноводства и питомниководства, хозяйство по выращиванию саженцев растений, устойчивых к засухе и засолению. В Каракалпакстане готовят производство технологий водосбережения, адаптированных к местным условиям.

Вопрос экономии воды особенно актуален в районах по нижнему течению Амударьи, поэтому, в соответствии с ещё одним подготовленным документом планируется выделять субсидии на расходы по лазерному нивелированию земель в Каракалпакстане. Производителям зерновых и риса из государственного бюджета предоставят субсидии на покрытие до 100% расходов на топливно-смазочные материалы за каждый гектар, выровненный с помощью лазерного нивелира.

На первом этапе этот порядок охватит Турткульский, Берунийский и Амударьинский районы. В результате ожидается рост урожайности на 5−7 центнеров и сокращение расхода воды на 15−20%, говорится в сообщении.

Представлены также планы по эффективному использованию земельных участков Института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева.

В частности, 142 га земель Бандиханской научно-опытной станции повторно введут в оборот. На площади в 300 га установят современные водосберегающие технологии и наладят выращивание экспортоориентированных фруктов и винограда.

На Навоийской научно-опытной станции в Кызылтепинском районе планируется организовать хозяйство по выращиванию саженцев винограда сортов, привезённых из Франции и других стран.

На обеих станциях для улучшения водоснабжения установят энергосберегающие насосные агрегаты и трансформаторы.

Министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов.

Напомним, 6−7 мая на конференции по вопросам изменения климата и адаптации к нему в Ташкенте были приняты рекомендации по разработке национального адаптационного плана. Наличие такого плана является необходимостью для каждой страны, принявшей обязательства по Парижскому климатическому соглашению.

В ноябре Всемирный банк отмечал, что меры по адаптации к изменению климата могут принести Узбекистану тройные дивиденды.