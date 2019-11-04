Программа реновации жилья, разрабатываемая в Узбекистане, в первую очередь направлена на капитальный ремонт и реконструкцию домов с признаками аварийности. Дома же, не подлежащие реконструкции, будут снесены, поскольку несут угрозу безопасному проживанию людей. Об этом «Газете.uz» сообщил заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Назиржон Назиров.

Ранее министерства строительства и жилищно-коммунального обслуживания представили результаты инвентаризации 34584 многоэтажных домов (высотой от двух этажей и выше) по всей республике. Инвентаризация проводилась среди многоквартирных домов, которые не подлежат сносу согласно ранее принятым решениям хокимов.

Состояние зданий оценивалось по 200 параметрам. Изучалась техническая документация домов и проводилась визуальная оценка кровли, подвалов, несущих конструкций и придомовой территории.

По результатам описи в 455 домах обнаружены признаки аварийности. Таковыми считаются трещины на фасадной части, просадка фундамента, коррозия бетона подвальных помещений и кровельных конструкций и другие параметры.

Руководитель пресс-службы МинЖКО Алипаша Ахмедов заверил, что список домов с признаками аварийности будет опубликован в ближайшие недели. В список не вошли дома, имеющие историческую ценность.

Назиржан Назиров подчеркнул, что о сносе всех 455 домов речи не идет. Решение о дальнейшей судьбе зданий будет принято на основании инструментального анализа. Детальное техническое обследование этих зданий проводят специализированные проектные институты.

До конца года результаты технического анализа будут переданы в специальную комиссию, которая примет решение о капитальном ремонте, реконструкции и сносе домов. При проведении капитального ремонта и реконструкции жителям не придется переезжать, отметил Назиржан Назиров.

Капитальный ремонт подразумевает замену внутренних инженерных коммуникаций (электропроводка, канализация, сети тепло-, водо- и газоснабжения), установку новых дверей и окон.

К реконструкции относятся усиление фасадной части дома швеллерами, полная замена отдельных частей дома, укрепление фундамента и несущих конструкций зданий. В реконструкцию также входят работы по капитальному ремонту.

Алипаша Ахмедов подчеркнул, что под предлогом реновации ни в коем случае не будут сноситься дома для застройки дорогим жильем. Реновация в первую очередь нацелена на обеспечение условий безопасности и комфорта для проживания и жизни людей.

«В СМИ из новости о результатах описи многоквартирных домов сделали вывод, что все 34 тысячи домов не сейсмоустойчивые, а 455 домов будут сносить… У домов есть определенный срок службы, после которого они должны капитальный ремонт проходить, реконструкцию. Или физический износ не позволяет дальше эксплуатировать этот дом», — сказал Алипаша Ахмедов.

Он добавил, что техническое состояние многоквартирного жилого фонда отслеживается на постоянной основе. На основании ежегодной плановой технической проверки домов товарищества частных собственников жилья составляют смету расходов по их текущему ремонту. С устареванием жилого фонда сталкиваются все города в мире.

По словам директора Агентства урбанизации при Министерства экономики и промышленности Жасура Арипова, примером реновации является программа «Обод махалла» («Благоустроенная махалля»).

«Я думаю, нужно мнение простых людей спросить о том, как было до программы „Обод махалла“ и как стало», — сказал он.

«Сейчас мы работаем над проектом закона об урбанизации, в котором будет раздел по реновации жилья. У всех стран разный подход к реновации. Где-то это делается без учета мнения жителей, т. к. безопасность может не отвечать сегодняшним требованиям. Где-то — с учетом мнения жителей. Где-то проходит реновация территории, а не жилья. Реновация жилья и снос — разные вещи. Если говорить о реновации территории или города, где обновляется облик города, тогда можно о сносе говорить», — отметил Жасур Арипов.

Назиржан Назиров привел в пример опыт Германии по реновации жилищного фонда, где здания утепляются и оснащаются внешними лифтами. В домах заменяются все внутренние инженерные коммуникаций, исключается открытый водозабор с котельной. В результате улучшаются условия жизни людей и преображается облик домов.

О необходимости принятия программы реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов в декабре прошлого года заявил президент Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что программа будет разработана к середине 2020 года.

Программа реновации будет проводиться наряду с Программой по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на 2017−2021 годы. Программой предусмотрен текущий и капитальный ремонт 29418 домов и прилегающих территорий.