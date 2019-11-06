Новую редакцию закона «О банках и банковской деятельности» подписал 5 ноября президент Узбекистана. Документ официально опубликован в газете «Народное слово» 6 ноября и вступил в действие с этого дня.

Список финансовых операций, проводимых банками, расширился — в нем появились доверительное управление имущество и активами, покупка и продажа аффинированных драгоценных металлов и операции с производными финансовыми инструментами. Отдельные виды услуг и операций банк вправе передавать на аутсорсинг с разрешения Центрального банка.

Закон определяет минимальный размер уставного капитала банков в размере 100 млрд сумов. Ранее, в соответствии с предыдущей версией документа, он определялся Центробанком.

В статье 7 закона перечисляются виды деятельности, которой банкам заниматься запрещено, при этом подробно, без отсылочных норм, описываются допустимые исключения.

Документом установлены требования к членам наблюдательного совета, правления и ключевого персонала банка — они должны иметь безупречную деловую репутацию, обладать опытом, знаниями и навыками, необходимыми для эффективного управления рисками банка. Выдвигаемые кандидатуры согласовываются с Центральным банком до их вступления в должность.

Законом вводится понятие банковских групп как объединений финансовых институтов, не являющихся юридическим лицом, в котором основной банк контролирует другие финансовые институты, а также понятие системно значимого банка, от деятельности которого зависит стабильность банковской системы.

Введена глава 7, в которой описываются меры и санкции, которые может применять к банкам ЦБ за нарушение банковского законодательства. Нарушения подразделяются на грубые, серьезные и незначительные, а наказанием может служить отзыв лицензии, штраф и публикация сообщения о нарушениях в СМИ.