Заместителем генерального прокурора Узбекистана назначена Светлана Баймирзаевна Артыкова, занимавшая должность заместителя председателя Сената Олий Мажлиса, сообщил «Газете.uz» источник в верхней палате парламента.

Светлана Артыкова (1962 г. р.) — выпускница Ташкентского государственного юридического университета. Многие годы работала в органах прокуратуры. В 2010—2014 годах возглавляла Комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.

С 2014 года она работала заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. В 2015 году была избрана заместителем главы Сената.