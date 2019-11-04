Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября подписал закон «О платежах и платежных системах». Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 19 сентября и одобрен Сенатом 11 октября.

Действие закона распространяется на поставщиков и пользователей платежных услуг и не распространяется на операции с крипто-активами.

Документ дает определения таким понятиям, как:

платежный агент — юридическое лицо, не являющееся банком, заключившее с банком или платежной организацией агентский договор на оказание платежных услуг;

платежный субагент — юридическое лицо, не являющееся банком, или индивидуальный предприниматель, заключивший с платежным агентом субагентский договор на оказание платежных услуг;

платежная организация — юридическое лицо, не являющееся банком, которое правомочно осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг;

электронные деньги — безусловные и безотзывные денежные обязательства эмитента электронных денег, хранящихся в электронной форме и принимаемых в качестве средства платежа в системе электронных денег.

Согласно закону, платежные системы подразделяются на значимые и иные. Центральный банк относит платежную систему к значимой, если ее бесперебойная работа способствует стабильному функционированию рынка платежных услуг, а остановки в ее работе могут привести к возникновению рисков на рынке.

Оператором платежной системы является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования платежной системы на территории страны.

Законом запрещается включение в правила платежной системы условий, ограничивающих участие участников этой платежной системы в других платежных системах, а также обслуживание других платежных систем лицами, которые обслуживают инфраструктуру этой платежной системы (за исключением лиц, являющихся работниками оператора этой платежной системы).

Правила платежной системы, изменения и дополнения к ним, сведения о тарифах (стоимости услуг) оператора и обо всех изменениях этих тарифов должны публиковаться на официальном сайте оператора платежной системы в течение трех рабочих дней и применяться через 15 дней после их опубликования.

Поставщиками платежных услуг являются Центральный банк, коммерческие банки, платежные организации, платежные агенты, платежные субагенты. К платежным услугам относятся, в частности, услуги по: приему и осуществлению платежей с использованием банковского счета, выпуску и погашению электронных денег, выпуску банковских карт, переводу денежных средств через системы денежных переводов и другие.

Пользователь вправе использовать систему дистанционного обслуживания поставщика платежных услуг, обслуживающего его банковский счет, отмечается в документе.

Оказание платежных услуг на территории страны без лицензии Центробанка запрещается. Требование не распространяется на платежных агентов и платежных субагентов.

Поставщик платежных услуг не вправе инициировать платеж без распоряжения пользователя платежных услуг. До оказания услуг пользователю должна быть предоставлена информация о размере взимаемой комиссии. Взимание комиссии из суммы платежа запрещается, за исключением случаев, когда это предусмотрено в договоре. После оказания платежной услуги поставщик предоставляет пользователю документ, подтверждающий факт ее оказания, на бумажном носителе или в электронной форме.

Регулирование платежных систем осуществляется Центральным банком. В числе его полномочий — лицензирование операторов платежных систем и деятельности платежных организаций, согласование правил платежных систем и надзор за ними, применение мер и санкций в отношении операторов за нарушение законодательства.

Согласно закону, руководители исполнительных органов оператора платежной системы и платежной организации должны иметь высшее образование и опыт работы в кредитных организациях не менее двух лет, а также безупречную деловую репутацию, обладать опытом, знаниями и навыками, необходимыми для эффективного управления рисками платежных систем и принятия обоснованных решений. Если руководители не соответствуют этим требованиям, ЦБ вправе выдавать предписание об их замене.

Закон наделяет ЦБ правом доступа к информации, связанной с функционированием платежных систем, в том числе к персональным данным, а также проводить инспекционные проверки не чаще одного раза в год.

Документ также описывает порядок выпуска банковской карты. Так, согласно закону, банковская карта может быть дебетовой, кредитной, в том числе виртуальной (без физического носителя).

Отдельная глава закона посвящена электронным деньгам. Электронные деньги могут выпускать Центральный банк и банки Узбекистана, они должны быть номинированы только в национальной валюте. Оператором системы электронных денег является банк или иная компания, имеющая соответствующую лицензию.

Владельцами электронных денег могут быть физические лица, агенты системы электронных денег, индивидуальные предприниматели и юридические лица, получившие электронные деньги в качестве оплаты по сделкам.

Максимальная сумма одной операции, совершаемой идентифицированным владельцем электронных денег — физическим лицом, не должна превышать 100 базовых расчетных величин (БРВ). Если владелец не идентифицирован, то — 1 БРВ. Сумма электронных денег, хранимых на электронном устройстве не идентифицированного владельца, не должна превышать 5 БРВ.

Идентификация владельца электронных денег производится эмитентом электронных денег и (или) оператором системы электронных денег при личном присутствии владельца и предъявлении им документа, удостоверяющего его личность.

В качестве оплаты за товары, работы и услуги на территории Узбекистана могут быть приняты только электронные деньги, выпущенные здесь же.

Закон вступит в силу со 2 февраля 2020 года. В связи с его принятием закон «Об электронных платежах» от 2015 года утратит силу.