Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 10 мая рассмотрел внедрение «Сайхунабадского опыта» (Сырдарьинская область) по повышению доходов населения за счёт задействования приусадебных участков и домашнего хозяйства.

В сообщении пресс-службы главы государства говорится, что «в результате начатой работы в апреле была обеспечена занятость и привлечены к предпринимательству 365 тысяч человек». Сообщается, что банки начали тесно работать с клиентами и уже создали условия для занятости 115 тысяч человек. В махаллях реализовано 70 тысяч микропроектов. Начато выращивание культур на 465 тысячах гектаров приусадебных участков.

Однако, отметил президент, в некоторых регионах работа продвигается медленно. Например, при изучении 7 районов выяснилось, что на десятках приусадебных участков не было посажено никаких культур. При изучении микропроектов в 1000 домохозяйствах 7% (76) не нашли своего подтверждения.

По этой причине за допущенные недостатки 382 ответственных лица районного уровня были освобождены от должностей.

Президент подчеркнул, что вопросы занятости и доходов населения имеют первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней, говорится в сообщении.

В марте Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой внедрения в Сайхунабадском районе опыте по повышению доходов населения, который впоследствии планируется распространить на весь Узбекистан. Для каждой из 19 махаллей района планировалось разработать бизнес-планы исходя из критерия «с каждой сотки приусадебного участка — по 1−2 млн сумов дохода».