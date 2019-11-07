Исследователь, писатель и переводчик уйгурского языка Евгений Бунин 1 ноября по прилету в Ташкент из Алматы был выдворен из аэропорта обратно в Казахстан. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

По его словам, сотрудники погранвойск СГБ в аэропорту заявили, что причин выдворения не знают и посоветовали обратиться в Министерство иностранных дел Узбекистана.

В ответе на запрос «Газеты.uz» Евгений Бунин, который ранее неоднократно посещал Узбекистан, связал запрет на въезд со своей исследовательской работой, которую он ведет в настоящее время.

«Лично я убежден, что это связано с моей работой над Синьцзянской темой — я руководитель самой большой открытой базы данных (shahit.biz) жертв китайской политики в Синьцзяне, и часто пишу про то, что там происходит, освещаю события. С 2018 года я занимаюсь этим и только этим, так что больше ничего не могло бы стать причиной моего запрета на въезд. Законов в Узбекистане я не нарушал и в местной политике не интересовался», — заявил исследователь.

По словам Евгения Бунина, он посещал Узбекистан просто как путешественник в начале 2016 года, а также в августе-сентябре 2018 года. В октябре прошлого года он переехал из Алматы в Бухару, где прожил три-четыре месяца.

«В марте 2019-го в Алматы арестовали Серикжана Билаша (активист по защите прав этнических казахов в Китае, лидер движения „Атажурт“ — ред.), из-за этого вернулся. В апреле у меня из Ташкента был рейс в США на конференцию, туда и обратно. Еще два месяца назад я слетал в Ташкент и встретился с местными активистами — Анваром Назиром и другими, выступил как эксперт по Синьцзянской теме. Серикжана Билаша отпустили два-три месяца назад, дел в Алматы было меньше, и начиналась зима, так что я решил снова вернуться в Узбекистан и пожить в Бухаре», — сообщил Евгений Бунин.

Он заявил, что после последнего визита в Узбекистан в хостел в Бухаре, где он проживал некоторое время, приходили сотрудники правоохранительных органов и спрашивали про него.

Евгений Бунин сообщил, что намерен обратиться в МИД, чтобы получить разъяснения о запрете на въезд в Узбекистан.