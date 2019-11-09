Социал-демократическая партия «Адолат», демократическая партия «Миллий тикланиш», Народно-демократическая партия, Либерально-демократическая партия УзЛиДеП и Экологическая партия представили список своих 150 кандидатов в депутаты в Законодательную палату.

8 ноября Центральная избирательная комиссия получила заявления руководителей партий с просьбой зарегистрировать кандидатов в депутаты.

Предвыборная агитация, позволяющая кандидатам ознакомить избирателей с предвыборными программами и завоевать их поддержку, начнется после 17 ноября. День выборов депутатов в Законодательную палату и депутатов в местные кенгаши назначен на 22 декабря.

Выборы в 2019 году впервые проведут в соответствии с новым Избирательным кодексом, согласно которому партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но во всех 150 избирательных округах.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.

Сейчас в Законодательной палате Олий Мажлиса на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014 года от четырех политических партий и Экологического движения сроком на пять лет. УзЛиДеП имеет 52 места, «Миллий тикланиш» — 36, НДПУ — 27 и «Адолат» — 20. Депутатам от Экодвижения ранее автоматически предоставлялось 15 мест.

На каждого кандидата на выборы в Законодательную палату будет выделено 10,832 млн сумов, кандидата в областные кенгаши народных депутатов и Ташкента — 2 млн сумов, кандидатов в районные и городские кенгаши народных депутатов — 1 млн сумов.

В общей сложности расходы республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов, согласованные с Министерством финансов, составят около 230,55 млрд сумов.

Списки из 150 кандидатов в нижнюю палату парламента:

«Адолат»

"Миллий тикланиш"

НДП

УзЛиДеП

Экологическая партия (пока не предствила)