Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев и министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов посетили Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны, где навестили ветерана войны Мухиддина Дусанбаева из Уртачирчикского района. Видео опубликовало издание «Дарё».

До этого госпиталь посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который встретился с несколькими участниками войны 1941−1945 годов, включая Мухиддина Дусанбаева.

Хоким упомянул визит в госпиталь главы государства и молитву, которую прочитал ветеран. Он сообщил, что президент к этому времени долетел до Москвы.

Зойир Мирзаев сообщил, что по поручению президента в госпиталь прибыл глава Минвуза Конгратбай Шарипов.

«Поздравляю вас с праздником. Будьте здоровы. Мы пришли к вам с подарком от уважаемого президента. Вашу внучку приняли в Ташкентский государственный экономический университет на основе гранта», — сказал министр, вручив сертификат девушке.

Её приняли на Факультет финансов и бухгалтерского учёта, где она может начать обучение с сентября этого года. Ректор вуза Тулкин Тешабаев сообщил, что она стала первой студенткой университета в предстоящем 2024/2025 учебном году (вступительные экзамены в госвузы Узбекистане проводятся 1 августа).

Хоким сказал, что девушка выбрала хорошее направление, поскольку «банковское дело — это сфера, у которой есть будущее».