Президент Шавкат Мирзиёев 5 ноября подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, направленные на либерализацию наказаний за нарушение правил временного пребывания в Узбекистане иностранными гражданами и лицами без гражданства. Документ принят Законодательной палатой 30 сентября и одобрен Сенатом 11 октября.

Из Уголовного кодекса исключается статья 224 «Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан». Теперь иностранные граждане и лица без гражданства не будут привлекаться к уголовной ответственности за совершение этого правонарушения.

В статью 223 «Нарушение правил паспортной системы» КоАО вносится дополнение, по которому проживание иностранного гражданина и лица без гражданства, имеющего вид на жительство в Узбекистане, по недействительному виду на жительство, без временной или постоянной прописки, умышленная порча, небрежное хранение вида на жительство, повлекшее его утрату, влечет наложение штрафа от 0,5 до 3 МРЗП. То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, наказывается штрафом в 5 МРЗП.

Штраф за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Узбекистане (статья 225 КоАО) дифференцируется в зависимости от его длительности:

до 10 суток — 5 МРЗП;

свыше 10, но не более 30 суток — 10 МРЗП;

свыше 30 суток — 20 МРЗП.

Предыдущая версия статьи предусматривала штраф в размере от 50 до 100 МРЗП вне зависимости от длительности нарушения, но не предусматривала выдворение.

В случае неуплаты штрафа за нарушения правил пребывания иностранный гражданин и лицо без гражданства подлежит выдворению за пределы страны с последующим ограничением в праве на въезд сроком на 1 год, а при повторном нарушении правил пребывания в течение года после применения административного взыскания — на 3 года.

Административная ответственность за нарушение правил паспортной системы и правил пребывания для иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте до 18 лет отменяется.

Закон вступает в силу со дня опубликования 6 ноября.