5 ноября в Ташкентском государственном экономическом университете прошло расширенное заседание коллегии Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана. Как сообщило министерство в своем Telegram-канале, главной темой встречи стала борьба с коррупцией, препятствующей обеспечению качества высшего образования.

Юрист Хушнудбек Худойбердиев в своем канале привел цитаты из выступления советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзода Кудбиева, который заявил, что «высшие учебные заведения в недостаточной мере отвечают политике открытости, проводимой в стране».

«Если мы не сделаем кардинальный шаг в системе высшего образования, никогда в этой сфере изменений не будет!» — подчеркнул он. Советник указал на негативные случаи в Ташкентском государственном экономическом университете, где в этот день был уволен ректор Баходир Ходиев.

«К сожалению, руководство и коллектив университета не добились результатов, которые ожидал наш народ и президент. Все еще наблюдаются открытые коррупционные случаи при оценке знаний студентов, переводе с курса на курс, отчислении и восстановлении в учебе», — заявил Шерзод Кудбиев.

«Искусственное занижение баллов учителями… Скажите, разве это не низко, когда представитель такой благородной профессии „смотрит в руки“ студента?» — задался он вопросом.

«Мы будем жестко бороться с коррупцией! Как говорил наш президент, назад дороги нет, мосты сожжены. Руководители либо будут служить народу, либо покинут должности. Даже если уйдут, то они не отделаются просто уходом», — подчеркнул советник.

По его словам, правительство «не будет нанимать и работать с руководителями, которые не служат народу, злоупотребляют полномочиями, оторваны от земли». «Они получат заслуженное наказание», — предупредил он.

Шерзод Кудбиев отметил, что изучение системы высшего образования продолжится, и о его результатах сообщат в ближайшее время.

«Среди нас есть ректоры, которые могли подумать, что отмеченные негативные случаи их не касаются, их имена не назвали. Имейте в виду: кто так думает, тот серьезно ошибается! У нас достаточно информации! Юридический университет, Экономический университет… Если ситуация не изменится, этот список продолжится», — приводит слова советника президента Хушнудбек Худойбердиев.

Мнения ректоров





Пресс-служба Минвуза опубликовала ряд выступлений ректоров вузов Узбекистана.

Ректор Государственного института искусств и культуры Ибрагим Юлдашев назвал заседание «тяжелым».

«Сегодня было очень тяжелое собрание. Тема — искоренение случаев коррупции в системе высшего образования. Я работаю в сфере высшего образования 41 год, не могу вспомнить собрание, где поднималась такая серьезная и очень тяжелая проблема. Мы понимаем, что это вызвано сегодняшней необходимостью», — отметил он.

«Давно настало время для каждого из нас открыть глаза и осознать, что мы наносим удар топором по нашему будущему», — заявил ректор.





Ректор Ташкентской медицинской академии Лазиз Туйчиев назвал коррупцию «ужасной болезнью, которая с разных сторон берет общество в тиски».

«Она наносит урон основам демократии и верховенству закона, способствует нарушениям прав человека и создает условия для организованной преступности, терроризма и других явлений, угрожающих безопасности человека. Для победы над этой болезнью необходимо повышать правовую грамотность населения, усилить деятельность гражданских институтов», — подчеркнул глава вуза.

Начальник отдела Министерства высшего и среднего специального образования Бобиромон Кадиров заявил, что прошедшее заседание должно стать «тревожным звонком» для всех, кто работает в сфере.

«В то время, когда наш народ, президент Узбекистана возлагают большие надежды на высшее образование как на локомотив развития общества, не бороться с таким злом является предательством будущего нации», — считает он.

Кроме того, приводятся выступления о борьбе с коррупцией ректора Ташкентского педиатрического медицинского института Ботира Даминова, ректора Наманганского инженерно-технологического института Одилжона Маматкаримова, ректора Чирчикского государственного педагогического института Гафуржона Мухамедова, ректора Бухарского инженерно-технологического института Нусратиллы Баракаева, ректора Каракалпакского государственного университета Ахмеда Реймова и других.

В июле глава Минвуза и ректоры высших образовательных учреждений выступили с обращением к гражданам Узбекистана и пообещали бороться с коррупцией.