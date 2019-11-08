Последствия аварии двух автобусов Isuzu в Ташкентской области, о которой «Газета.uz» писала утром, оказались серьезнее, чем сообщили областные хокимият и ГУВД. Детали происшествия сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, причиной ДТП, произошедшего 8 ноября в 6:50 на автодороге Нурафшан-Янгиюль в Куйичирчикском районе, стала гонка, которую устроили водители.

«Двое водителей автобусов марки Isuzu, пренебрегая жизнями своих пассажиров, устроили между собой гонку. В результате этого автобусы столкнулись и опрокинулись вместе с пассажирами, находящимися внутри. В результате ДТП 36 человек были госпитализированы, один из пассажиров — 43-летний И. Б. скончался на месте», — говорится в сообщении.





Следственное управление при ГУВД Ташкентской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств), ведется доследственная проверка.

ГУВД области сообщало, что автобусы принадлежали компаниям «Азия мебель» и «Камолот-Транс».