В социальных сетях распространилось видео сильного пожара в в Яшнабадском районе Ташкента. На фото и видео виден крупный столб серого дыма, который, как отмечается, виден издали.

Столичное Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 7 мая в 11:25 в УЧС поступила информация о пожаре на предприятии по производству мебели, расположенном на улице Мухтара Ашрафи.

В 11:30 на место прибыл пожарно-спасательный расчёт. Всего к этому моменту задействовано 11 пожарно-спасательных расчетов.

«В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются», — говорится в сообщении УЧС, опубликованном в 12:33.

Пострадавших в результате пожара не зафиксировано.