Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября подписал постановление, которым утверждена программа мер по повышению качества и расширению охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, на 2019−2023 годы.

Документом намечены расширение объема и повышение качества первичной медицинской помощи женщинам и детям, формирование современной инфраструктуры для этого, создание условий для медико-социальной реабилитации и оздоровления, а также участия в общественной жизни детей с инвалидностью, подготовка и переподготовка высококвалифицированных медицинских кадров. Отдельное внимание будет уделено усилению разъяснительной работы по вопросам рождения, развития и воспитания здорового ребенка, а также формированию навыков здорового образа жизни среди молодежи.

При Кабинете Министров создается Совет по укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка. Рабочим органом совета определено Министерство здравоохранения. Совет будет контролировать реализацию в каждой области, районе и городе программ и мероприятий в данной сфере, координировать деятельность ответственных министерств и ведомств, заниматься анализом деятельности учреждений системы охраны здоровья матери и ребенка, организацией разъяснительных работ среди населения, а также разработкой мер по уменьшению материнской и детской заболеваемости и смертности.

Постановлением одобрен Проект по повышению качества и доступности перинатальной помощи, оказываемой беременным женщинам и младенцам в Каракалпакстане. Он разработан Минздравом, представительствами ЮНИСЕФ и Фонда народонаселения ООН в Узбекистане и будет реализован при финансовой поддержке Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Министерствам здравоохранения, инвестиций и внешней торговли, а также финансов совместно с хокимиятами областей и Ташкента поручено до 1 марта 2020 года провести глубокий анализ системы перинатальной помощи, оказываемой женщинам и младенцам, и разработать региональные проекты по повышению ее качества и доступности.

Основными целями реализации этих проектов, который должны учитывать особенности каждого региона, являются повышение качества перинатальной помощи и приведение уровня инфраструктуры медицинских учреждений, их оснащения и обеспечения кадрами в соответствие со стандартами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно постановлению, образуются:

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр детской хирургии (его целями определены оказание детям до 18 лет специализированной медицинской помощи по кардиохирургии, урологии, неонатальной хирургии, нейрохирургии и иным направлениям хирургии, основанной на высоких технологиях, центр должен открыться до 1 января 2023 года);

(его целями определены оказание детям до 18 лет специализированной медицинской помощи по кардиохирургии, урологии, неонатальной хирургии, нейрохирургии и иным направлениям хирургии, основанной на высоких технологиях, центр должен открыться до 1 января 2023 года); Республиканский центр медицинской реабилитации детей (улучшение качества жизни больных детей до 18 лет, лечение путем реабилитации их здоровья, предупреждение инвалидности, удовлетворение потребности в специализированной помощи по профилактике болезней и медицинской реабилитации, основанных на высоких технологиях, образуется на базе Республиканского детского реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательной системы);

(улучшение качества жизни больных детей до 18 лет, лечение путем реабилитации их здоровья, предупреждение инвалидности, удовлетворение потребности в специализированной помощи по профилактике болезней и медицинской реабилитации, основанных на высоких технологиях, образуется на базе Республиканского детского реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательной системы); Центр вспомогательных репродуктивных технологий при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и гинекологии (оказание высококвалифицированной специализированной медицинской помощи на платной основе, лечение бесплодия, применение методов вспомогательных репродуктивных технологий на основе принятых клинических протоколов и стандартов, внедрение наиболее передовых стандартов диагностики и лечения);

при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и гинекологии (оказание высококвалифицированной специализированной медицинской помощи на платной основе, лечение бесплодия, применение методов вспомогательных репродуктивных технологий на основе принятых клинических протоколов и стандартов, внедрение наиболее передовых стандартов диагностики и лечения); отделения детской анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также дежурные врачебные посты по оказанию круглосуточной экстренной медицинской помощи больным детям в районных и городских медицинских объединениях.

Постановлением частным медицинским учреждениям разрешено заниматься принятием родов. Разрешение предоставляется исключительно тем учреждениям, которые способны обеспечить соблюдение требований стратегии«Безопасное материнство»ВОЗ, имеют родильное и реанимационное отделения, а также отделения интенсивной реанимации новорожденных, по уходу за преждевременно рожденными младенцами, эндовизуальной гинекологии, поликлиники, бактериологической и клинико-биохимической лаборатории, высококвалифицированных медицинских работников, с условием непрерывного обязательного ведения программы электронного обмена данными между органами здравоохранения и ЗАГС о рождении и смерти.

Ведение Программы электронного обмена данными стане обязательным во всех учреждениях родовспоможения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, начиная с 1 июля 2020 года.

Министерству здравоохранения поручено до 1 июня 2020 года совместно с Национальной палатой инновационного здравоохранения в соответствии с доказательной медициной пересмотреть клинические протоколы по охране материнства и детства, стандарты диагностики и лечения заболеваний с внесением методов и технологий по современным лечебно-диагностическим услугам.

До 1 января 2020 года должны быть утверждены штатные нормативы, предусматривающие штатные единицы педиатров и акушеров-гинекологов, за счет пересмотра рабочей нагрузки и оптимизации численности имеющихся врачей общей практики системы службы первичной медико-санитарной помощи.