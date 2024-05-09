9 мая около 17:00 в Сергелийском районе Ташкента произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

24-летний водитель Kia А. Х., ехавший рядом с мастерской автотюнинга на улице Кумарик, сбил 27-летнего Д. К., который от полученных травм скончался по дороге в больницу.

На появившихся в социальных сетях видео видно, что водители двух машин ехали наперегонки и одна из них сбила вышедшего на проезжую часть человека.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения, повлёкшее смерть человека (наказывается лишением свободы до семи лет с лишением определённого права).