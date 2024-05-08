В Чиланзарском межрайонном экономическом суде Ташкента 3 мая прошло третье заседание по иску Национального агентства перспективных проектов (НАПП) против крупнейшей в мире криптобиржи Binance. НАПП, регулятор в сфере оборота криптоактивов, подало в суд на Binance в связи с оказанием услуг гражданам Узбекистана, не имея лицензии.

В январе сообщалось, что НАПП по итогам изучения направило Binance акт для устранения выявленных нарушений. Поскольку криптобиржа не предприняла требуемых мер и не получила лицензию провайдера услуг на территории Узбекистана, агентство наложило на неё штраф в размере 300 базовых расчётных величин.

Компания не уплатила штраф, и в феврале НАПП приняло решение взыскать сумму через суд. НАПП сообщало, что по официальным каналам направит решение суда для исполнения в юрисдикцию, где зарегистрирована криптобиржа.

Рассмотрение дела началось 26 марта, однако сторона ответчика не явилась на заседание. На втором заседании 22 апреля представитель криптобиржи попросил перенести процесс. Дело рассматривает судья Бехзод Абдурахимов.

Помимо иска о взыскании штрафа с Binance, НАПП попросило суд привлечь в качестве соответчиков более 50 иностранных компаний. По словам представителя агентства, НАПП просит привлечь соответчиков, поскольку Binance позиционирует себя как глобальную платформу, однако не предоставляет регулятору данные о компаниях, через которые оказывает услуги гражданам Узбекистана. В связи с этим агентство попросило суд привлечь в качестве соответчиков все юридические лица, так или иначе имеющие отношение к Binance.

«Какая компания в итоге должна уплатить штраф — внутренни вопрос самой Binance», — объяснили «Газете.uz» в НАПП.

Представитель Binance попросил судью дать время для ознакомления с дополнением о привлечении соответчиков, а также пообещал к следующему заседанию представить суду позицию компании в письменном виде.

Сотрудник НАПП уточнил у стороны Binance, является ли он представителем криптобиржи либо представителем всех 50 иностранных компаний. Представитель ответчика заявил, что является адвокатом компании Binance Capital Management, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, но не представляет саму криптобиржу. На вопрос об отношении его компании к криптобирже представитель обещал ответить к следующему заседанию, которое назначено на 17 мая.

В Узбекистане в августе 2022 года был заблокирован доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным — Binance, Kraken, FTX и Huobi Global.

Продажа криптовалюты в стране может осуществляться только через специализированные криптобиржи, которые лицензирует НАПП. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.

Напомним, на днях суд в США приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег