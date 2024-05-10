Политика
Около 115 тысяч трудовых мигрантов вернулись в Узбекистан с начала года
С начала года в Узбекистан возвратились около 115 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч граждан. Президент отметил важность их трудоустройства и оказания им помощи в решении социальных проблем.
Назначен новый начальник УВД Бухарской области
Новым начальником УВД Бухарской области назначен Икромжон Турсунов. До этого он был первым замначальника УВД Сурхандарьинской области.
Cельское хозяйство в Узбекистане адаптируют к изменениям климата
Президент Узбекистана ознакомился с национальной программой по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и смягчению их воздействия. Запланировано улучшить состояние 1 млн га агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ, создать защитные лесополосы и другие меры.
Почти 400 должностных лиц районного уровня освобождены от должностей
В Узбекистане 382 должностных лица районного уровня уволены за недостатки при внедрении «Сайхунабадского опыта» на местах. При проверке выяснилось, что на десятках приусадебных участков не было посажено никаких культур.
Экономика
В двух областях Узбекистана построят ветряные электростанции общей мощностью 500 МВт
Китайская Universal Energy построит в Самаркандской и Джизакской областях две ветряные электростанции общей мощностью 500 МВт.
Венгрия начала обучение специалистов по атомной энергетике из Узбекистана
В Венгрии началось обучение специалистов по атомной энергетике из Узбекистана, сообщил глава МИД и торговли Венгрии Петер Сийярто. Он также заявил о готовности увеличить размер совместного фонда с 50 млн до 150 млн евро.
Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики не будет регулировать рынок газа
Правительство утвердило положение об Агентстве по развитию и регулированию рынка энергетики. Оно не будет независимым от Кабмина и не будет иметь функций по регулированию рынка газа.
Президент — о мерах по поддержке кожевенной промышленности и шелководства
Президент Шавкат Мирзиёев анонсировал создание кожевенных кластеров в двух районах Узбекистана, льготные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота, увеличение закупочной цены коконов и другие меры по поддержке кожевенной промышленности и шелководства.
Государство покроет теплицам до 20% расходов на покупку угольного котла
Для повышения эффективности тепличных хозяйств в Узбекистане предлагается возмещать им 50% расходов на привлечение отдельных иностранных специалистов и до 20% расходов на приобретение угольного котла.
Общество
Выставка кактусов и суккулентов пройдёт в Ташкенте
На выходных в столичном Central Park будет проходить выставка-ярмарка кактусов-суккулентов и фиалок (сенполий). Коллекции представят 22 участника Ташкентского клуба любителей кактусов.
Более 15 случаев направления лазерных лучей на самолёты зафиксировано с начала 2023 года
В Узбекистане с начала 2023 года по май 2024-го было зафиксировано 16 случаев лазерного хулиганства в отношении самолётов. Лазерные лучи могут ослепить человека и поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров и членов экипажа самолётов.
В воскресенье в Узбекистане потеплеет, осадки прекратятся
В субботу в некоторых регионах Узбекистана сохранится дождливая погода, в воскресенье осадки прекратятся. Воздух прогреется до +24…+28 градусов, но местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.
Две номинации Узбекистана внесены в реестр «Память мира» ЮНЕСКО
«Туркестанский альбом (1871−1872)» и «Изображения хорезмского оазиса Худайбергана Деванова (1879−1937)», номинированные Узбекистаном, включили в реестр «Память мира» ЮНЕСКО.
Агентство дошкольного образования — о причинах повышения платы в государственных детсадах
В Агентстве дошкольного образования объяснили повышение платы в государственных детсадах. Это связано с ростом цен на продукты питания и другие тарифы за последние три года при сохранении прежней суммы оплаты, а также необходимостью улучшения качества продуктов питания, отметили в агентстве.
В Ташкентском зоопарке продолжает работу программа опекунства
В Ташкентском зоопарке уже несколько лет существует программа опекунства. Опекуны, которыми могут стать физическое лицо или компания, участвуют в улучшении условий содержания животных, средства могут расходоваться на реконструкцию вольера и оснащение его играми, а также лечение животных.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (11 и 12 мая)
Шесть кинопремьер, ярмарка ArtWeekend, Coffee&Tea Fest, арт-базар, концерты групп «Стрелки» и The 69 Eyes, выставка кактусов, спектакли, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Культура
«Если где-то в мире есть проблемы, я бы хотел там выступить». Интервью с саксофонистом Кенни Гарреттом
Самый влиятельный саксофонист современности Кенни Гарретт выступил в Ташкенте в рамках Международного фестиваля джаза. Накануне концерта «Газета.uz» встретилась с музыкантом, чтобы поговорить о новом альбоме «Who Killed AI?», искусственном интеллекте, преданности музыке и значении мировых туров.
Спорт
Избран новый глава Федерации лёгкой атлетики
Председателем Федерации лёгкой атлетики Узбекистана избран глава компании «Узбекнефтегаз» Баходир Сидиков. Ранее спортивную организацию возглавлял Мехриддин Абдуллаев, также ранее, до марта 2023 года, руководивший «Узбекнефтегазом».
Мир
В Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
Акции гражданского неповиновения начались в Ереване, протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выступают против территориальных уступок Азербайджану.
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