Политика

С начала года в Узбекистан возвратились около 115 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч граждан. Президент отметил важность их трудоустройства и оказания им помощи в решении социальных проблем.

Новым начальником УВД Бухарской области назначен Икромжон Турсунов. До этого он был первым замначальника УВД Сурхандарьинской области.

Президент Узбекистана ознакомился с национальной программой по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и смягчению их воздействия. Запланировано улучшить состояние 1 млн га агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ, создать защитные лесополосы и другие меры.

В Узбекистане 382 должностных лица районного уровня уволены за недостатки при внедрении «Сайхунабадского опыта» на местах. При проверке выяснилось, что на десятках приусадебных участков не было посажено никаких культур.

Экономика

Китайская Universal Energy построит в Самаркандской и Джизакской областях две ветряные электростанции общей мощностью 500 МВт.

­­В Венгрии началось обучение специалистов по атомной энергетике из Узбекистана, сообщил глава МИД и торговли Венгрии Петер Сийярто. Он также заявил о готовности увеличить размер совместного фонда с 50 млн до 150 млн евро.

Правительство утвердило положение об Агентстве по развитию и регулированию рынка энергетики. Оно не будет независимым от Кабмина и не будет иметь функций по регулированию рынка газа.

Президент Шавкат Мирзиёев анонсировал создание кожевенных кластеров в двух районах Узбекистана, льготные кредиты для приобретения кормовых культур и породистого скота, увеличение закупочной цены коконов и другие меры по поддержке кожевенной промышленности и шелководства.

Для повышения эффективности тепличных хозяйств в Узбекистане предлагается возмещать им 50% расходов на привлечение отдельных иностранных специалистов и до 20% расходов на приобретение угольного котла.

Общество

На выходных в столичном Central Park будет проходить выставка-ярмарка кактусов-суккулентов и фиалок (сенполий). Коллекции представят 22 участника Ташкентского клуба любителей кактусов.

В Узбекистане с начала 2023 года по май 2024-го было зафиксировано 16 случаев лазерного хулиганства в отношении самолётов. Лазерные лучи могут ослепить человека и поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров и членов экипажа самолётов.

В субботу в некоторых регионах Узбекистана сохранится дождливая погода, в воскресенье осадки прекратятся. Воздух прогреется до +24…+28 градусов, но местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

«Туркестанский альбом (1871−1872)» и «Изображения хорезмского оазиса Худайбергана Деванова (1879−1937)», номинированные Узбекистаном, включили в реестр «Память мира» ЮНЕСКО.

В Агентстве дошкольного образования объяснили повышение платы в государственных детсадах. Это связано с ростом цен на продукты питания и другие тарифы за последние три года при сохранении прежней суммы оплаты, а также необходимостью улучшения качества продуктов питания, отметили в агентстве.

В Ташкентском зоопарке уже несколько лет существует программа опекунства. Опекуны, которыми могут стать физическое лицо или компания, участвуют в улучшении условий содержания животных, средства могут расходоваться на реконструкцию вольера и оснащение его играми, а также лечение животных.

Шесть кинопремьер, ярмарка ArtWeekend, Coffee&Tea Fest, арт-базар, концерты групп «Стрелки» и The 69 Eyes, выставка кактусов, спектакли, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

Самый влиятельный саксофонист современности Кенни Гарретт выступил в Ташкенте в рамках Международного фестиваля джаза. Накануне концерта «Газета.uz» встретилась с музыкантом, чтобы поговорить о новом альбоме «Who Killed AI?», искусственном интеллекте, преданности музыке и значении мировых туров.

Спорт

Председателем Федерации лёгкой атлетики Узбекистана избран глава компании «Узбекнефтегаз» Баходир Сидиков. Ранее спортивную организацию возглавлял Мехриддин Абдуллаев, также ранее, до марта 2023 года, руководивший «Узбекнефтегазом».

Мир

Акции гражданского неповиновения начались в Ереване, протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выступают против территориальных уступок Азербайджану.

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