В Агентстве дошкольного образования при Министерстве дошкольного и школьного образования прокомментировали повышение размеров родительских взносов в государственных детских садах, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Напомним, плата повысится в среднем на 18,7%-21% с 1 июня 2024 года, а затем ещё на 8,5−10,8% — с 1 января 2025 года.

Главный специалист агентства Исмат Турсунходжаев на пресс-конференции в АИМК 2 мая сообщил, что плата не менялась три года — с мая 2021 года. Три года назад показатели охвата дошкольным образованием были гораздо ниже, чем сейчас, и родителям предоставлялись льготы, чтобы снизить на них нагрузку и повысить охват детей.

«За последние три года ставки заработной платы выросли в 1,4 раза, то есть на 40%. Аналогичным образом, цены за еду и коммунальные услуги выросли более чем вдвое. Например, тарифы на электроэнергию выросли в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. Первая причина — рост цен на продукты питания и другие тарифы, рост доли государства в расходах на питание одного ребёнка из государственного бюджета», — отметил он.

Вторая причина — цены до недавнего времени не повышались, чтобы снизить нагрузку на родителей.

«Чтобы улучшить качество продуктов питания, мы должны увеличить на них расходы. Чем больше инвестиций делается, тем выше качество», — сказал представитель агентства.

Исмат Турсунходжаев добавил, что повышенные суммы «не составят и половины цифры, которая имелась бы, если бы сумма оплаты повышалась каждый год с 2021 года».

«То есть, если в 2021 году доля государства [в расходах] составляла 40%, то взносы родителей покрывали 60% расходов на питание детей. Сейчас эти показатели поменялись местами, то есть размер родительских взносов снизился до 35%, а доля государства увеличилась до 65%. С учётом этих показателей и в целях улучшения качественных показателей суммы были обновлены», — сказал он.