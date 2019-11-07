Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября провел видеоселекторное совещание, посвященное исполнению государственного бюджета и развитию предпринимательства, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны отметил, что следует устранить недостатки, указанные в рейтинге «Ведение бизнеса 2020», — повысить удобство получения земли, разрешений на строительство и регистрацию имущества.

Так, земельные участки предпринимателям предложено предоставлять через онлайн-аукцион, а для регистрации права на имущество планируется создать отдельную структуру.

Президент указал, что хокимы половину своего рабочего времени должны выделять на создание новых субъектов малого бизнеса, выявлять и помогать решать проблемы предпринимателей. Он раскритиковал «безразличное и безответственное отношение» многих руководителей по этим вопросам.

На совещании отмечалось, что 54% заявлений предпринимателей, поступивших в приемные премьер-министра, можно было решить на районном уровне. В результате граждане были вынуждены обратиться в вышестоящие ведомства. Больше всего таких случаев зафиксировано в Самаркандской, Ташкентской, Хорезмской, Андижанской, Джизакской и Кашкадарьинской областях.

В связи с этим президент поручил хокимам всех областей и районов в двухдневный срок принять обращение к предпринимателям, в котором «они должны лично гарантировать предпринимателям, что впредь им не будут чинить каких-либо препятствий, все руководители на местах будут оказывать им тесное содействие и каждодневно заниматься волнующими их вопросами».

Обращение будет объявлено в СМИ, социальных сетях, размещено на баннерах в многолюдных местах. В нем также должны быть указаны номера телефонов хокимов, руководителей секторов и ответственных ведомств.

Кроме того, территориальным рабочим группам указано выезжать на места, правильно организовать работу и решать проблемы предпринимателей.

На совещании Государственному налоговому комитету поручено внедрить в ноябре-декабре новую систему полного взимания налогов в Нукусе, Андижане, Бухаре, Джизаке, Карши, Намангане, Самарканде, Фергане, Ургенче, Коканде, а также в Зангиатинском, Гиждуванском, Ургутстком, Хазораспском районах и 11 районах Ташкента, налоговые поступления в которых не соответствуют их потенциалу.

Президент также поручил принять меры по предотвращению «теневой» деятельности и уклонения от уплаты налогов. Для всех сфер будут разработаны «дорожные карты» по резкому сокращению «теневой экономики». В частности, будет внедрена система точного подсчета НДС для борьбы с уклонением от налогов в строительной индустрии.

Государственному таможенному комитету поручено наладить с 1 января следующего года выдачу разрешений и сертификатов для экспорт-импортных операций в электронном виде через таможенную информационную систему «Одно окно».