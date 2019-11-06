Вооруженная группа, совершившая ночью 6 ноября нападение на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод» в Таджикистане на границе с Узбекистаном, выполняла специальное задание террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в сообщении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, распространенном агентством «Ховар».

В ходе следственных действий и допросов задержанных было установлено, что все участники группы являются членами ИГ и перешли на территорию Кубодиёнского района Хатлонской области Таджикистана (граничит с Сурхандарьинской областью Узбекистана) ночью 3 ноября, незаконно перейдя государственную границу в районе Калаи-Заль (провинция Кундуз) Афганистана, отмечается в сообщении.

«Они избрали для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу „Ишкобод“ и вступила в вооружённую перестрелку», — сообщил ГКНБ. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовали 20 неизвестных лиц в масках, прибывшие на 4 автомобилях. В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой группы были нейтрализованы, 5 из них задержаны. В перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник МВД Таджикистана.