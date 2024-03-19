Политика

Президент посадил первые деревья в Парке молодёжи в Сергелийском районе Ташкента. Он заявил, что посаженные деревья должны остаться детям и внукам жителей столицы. В парке планируется посадить 20 тысяч деревьев и кустарников. Фото.

Шавкат Мирзиёев также посетил махаллю Дилбулок в Яккасарайском районе, где ознакомился с работой махаллинской «семёрки» и предприятиями, созданными местными жителями. Он также поздравил горожан с приближающимся Наврузом. Фото.

Экономика

Компания BYD, которая запустила совместно с «Узавтосаноат» сборку гибридных и электромобилей в Узбекистане, попросила правительство страны ограничить «неупорядоченный» импорт электромобилей. Это объясняется тем, что импортируемые модели не адаптированы к местному климату и дорожным условиям.

Президент утвердил договор по организации в Узбекистане производства гибридных и электромобилей совместно с китайской BYD. В 2024 году мощность производства методом мелкоузловой сборки планируется довести до 50 тысяч, а в дальнейшем — до 500 тысяч, объём инвестиций должен составить 160 млн долларов.

Для ж/д сообщения Ташкента и Хивы планируется приобрести высокоскоростной электропоезд Hyundai Rotem из Южной Кореи. Он состоит из 7 вагонов, вмещает 351 пассажира и может развивать скорость до 250 км/час. Президенту также представили проект по выпуску в Узбекистане электропоездов и поездов метро.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой литейно-механического завода в Ташкенте. В 2023 году завод произвёл продукцию на сумму 267 млрд сумов и экспортировал 170 вагонов и запчастей на $10 млн. В этом году планируется увеличить экспорт до $15 млн.

Президент со ссылкой на бизнес сообщил, что из-за действий некоторых «умельцев», которые в погоне за доходом при упаковке добавляют некачественную продукцию, продукты под брендом Узбекистана теряют лидерство на зарубежных рынках. Он заявил, что только от экспорта винограда можно получить $500 млн.

В Узбекистане будет создана комиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с премьер-министром. Президент поддержал передачу торговых домов бизнесу, создание лабораторий, предоставление статуса самозанятых для тех, кто выращивает овощи и фрукты в приусадебных участках и другое.

В Узбекистане могут снова отсрочить приватизацию госбанков, заявил замдиректора Fitch Ratings Павел Каптел. По его словам, их предпродажная подготовка все ещё продолжается. Продажа госдоли в срок зависит также от вхождения международных финансовых организаций в капитал банков.

Стоимость 80 заправок «Узбекнефтегаза», владельцем которых стала компания Petroleum Technology Group Данияра Камилова, могла составлять минимум 100 млн долларов (без учёта стоимости земли). Госактив и «Узбекнефтегаз» до сих пор не раскрыли детали сделки.

Общество

Через несколько часов после публикации «Газеты.uz» рекламную конструкцию у сквера Амира Темура в Ташкенте демонтировали. Мы писали, что установка рекламы здесь незаконна, потому что рядом находятся объекты культурного наследия. Официальных комментариев не было. Фото.

Трое детей из областей Узбекистана получили современные протезы рук. Их изготовила и установила российская компания «Моторика» на средства благотворительных фондов и меценатов. С 2022 года киберпротезы производителя получили 13 узбекистанцев.

В США уроженец Узбекистана застрелил бывшую жену, а затем себя. Они являлись выпускниками Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. У бывших супругов остались двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

Срок выплаты начисленной, но не востребованной пенсионером суммы пенсии увеличивается с 12 месяцев до 24 месяцев. Граждане могут обращаться за назначением пенсии через центры государственных услуг. В законодательстве Узбекистана закреплена индексация пенсии в соответствии с инфляцией.

В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области во время массового мероприятия произошёл взрыв газового баллона, в результате которого пострадали 37 человек.

В законе, которым смягчается ответственность за незаконный ввоз и использование беспилотников, признаётся несоразмерность существовавшего наказания за это. Возражения граждан и туристов называются обоснованными. Как писала «Газета.uz», теперь за первое нарушение грозит штраф, а не заключение.

Отдельные чиновники Бухарской области грубо нарушили правила организации перевозки автобусами детей и их сопровождения, заявила Генпрокуратура Узбекистана. Возбуждено отдельное уголовное дело по статье «должностная халатность». В ДТП погибли два школьника и водитель автобуса.

Узбекистан и Казахстан установят друг у друга счётчики для измерения потребления трансграничных вод. Стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Ранее гидропосты с таким же назначением были установлены на границе Узбекистана и Таджикистана.

Ташкент занял 22-е место в рейтинге мировых столиц с самым грязным воздухом в 2023 году. По оценке IQAir, среднегодовой уровень содержания PM2,5 в городе был в 5−7 раз выше рекомендаций ВОЗ.

Спорт

Узбекистанского боксёра Исраила Мадримова досрочно повысили в звании после завоевания чемпионского пояса WBA. Глава МВД присвоил ему специальное звание майора.

Мир

В Казахстане снова продлят на шесть месяцев запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, введённый в июле 2022 года.

ООН прогнозирует наступление массового голода в северных провинциях сектора Газа в ближайшие два месяца. Глава ООН назвал это «полностью искусственной катастрофой» и призвал израильские власти обеспечить населению анклава полный доступ к гуманитарной помощи.

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