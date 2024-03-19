Политика
Фото: Шавкат Мирзиёев посадил деревья в Парке молодёжи в Ташкенте (+фото)
Президент посадил первые деревья в Парке молодёжи в Сергелийском районе Ташкента. Он заявил, что посаженные деревья должны остаться детям и внукам жителей столицы. В парке планируется посадить 20 тысяч деревьев и кустарников. Фото.
Президент поздравил с Наврузом жителей махалли и принял участие в приготовлении сумаляка (+фото)
Шавкат Мирзиёев также посетил махаллю Дилбулок в Яккасарайском районе, где ознакомился с работой махаллинской «семёрки» и предприятиями, созданными местными жителями. Он также поздравил горожан с приближающимся Наврузом. Фото.
Экономика
Импорт автомобилей BYD в Узбекистан могут ограничить
Компания BYD, которая запустила совместно с «Узавтосаноат» сборку гибридных и электромобилей в Узбекистане, попросила правительство страны ограничить «неупорядоченный» импорт электромобилей. Это объясняется тем, что импортируемые модели не адаптированы к местному климату и дорожным условиям.
Узбекистан нацелен на выпуск до 500 тысяч гибридных и электромобилей BYD в год
Президент утвердил договор по организации в Узбекистане производства гибридных и электромобилей совместно с китайской BYD. В 2024 году мощность производства методом мелкоузловой сборки планируется довести до 50 тысяч, а в дальнейшем — до 500 тысяч, объём инвестиций должен составить 160 млн долларов.
Для скоростной железной дороги между Ташкентом и Хивой купят электропоезд Hyundai Rotem
Для ж/д сообщения Ташкента и Хивы планируется приобрести высокоскоростной электропоезд Hyundai Rotem из Южной Кореи. Он состоит из 7 вагонов, вмещает 351 пассажира и может развивать скорость до 250 км/час. Президенту также представили проект по выпуску в Узбекистане электропоездов и поездов метро.
Президент посетил литейно-механический завод
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой литейно-механического завода в Ташкенте. В 2023 году завод произвёл продукцию на сумму 267 млрд сумов и экспортировал 170 вагонов и запчастей на $10 млн. В этом году планируется увеличить экспорт до $15 млн.
Овощи и фрукты из Узбекистана теряют лидерские позиции на зарубежных рынках — президент
Президент со ссылкой на бизнес сообщил, что из-за действий некоторых «умельцев», которые в погоне за доходом при упаковке добавляют некачественную продукцию, продукты под брендом Узбекистана теряют лидерство на зарубежных рынках. Он заявил, что только от экспорта винограда можно получить $500 млн.
Комиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания создаётся в Узбекистане
В Узбекистане будет создана комиссия по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с премьер-министром. Президент поддержал передачу торговых домов бизнесу, создание лабораторий, предоставление статуса самозанятых для тех, кто выращивает овощи и фрукты в приусадебных участках и другое.
Приватизацию госбанков Узбекистана могут снова перенести на более поздний срок — Fitch
В Узбекистане могут снова отсрочить приватизацию госбанков, заявил замдиректора Fitch Ratings Павел Каптел. По его словам, их предпродажная подготовка все ещё продолжается. Продажа госдоли в срок зависит также от вхождения международных финансовых организаций в капитал банков.
Сколько могли стоить заправки «Узбекнефтегаза», перешедшие к Petroleum Technology Group
Стоимость 80 заправок «Узбекнефтегаза», владельцем которых стала компания Petroleum Technology Group Данияра Камилова, могла составлять минимум 100 млн долларов (без учёта стоимости земли). Госактив и «Узбекнефтегаз» до сих пор не раскрыли детали сделки.
Общество
После публикации «Газеты.uz» рекламную конструкцию на сквере Амира Темура убрали (фото)
Через несколько часов после публикации «Газеты.uz» рекламную конструкцию у сквера Амира Темура в Ташкенте демонтировали. Мы писали, что установка рекламы здесь незаконна, потому что рядом находятся объекты культурного наследия. Официальных комментариев не было. Фото.
«Мама, я — киборг». Дети из областей Узбекистана получили новые протезы рук
Трое детей из областей Узбекистана получили современные протезы рук. Их изготовила и установила российская компания «Моторика» на средства благотворительных фондов и меценатов. С 2022 года киберпротезы производителя получили 13 узбекистанцев.
В США уроженец Узбекистана застрелил бывшую жену и покончил с собой
В США уроженец Узбекистана застрелил бывшую жену, а затем себя. Они являлись выпускниками Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. У бывших супругов остались двое детей в возрасте 10 и 12 лет.
В законодательстве закреплена индексация пенсии в соответствии с инфляцией
Срок выплаты начисленной, но не востребованной пенсионером суммы пенсии увеличивается с 12 месяцев до 24 месяцев. Граждане могут обращаться за назначением пенсии через центры государственных услуг. В законодательстве Узбекистана закреплена индексация пенсии в соответствии с инфляцией.
37 человек пострадали при взрыве газового баллона в Кашкадарье
В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области во время массового мероприятия произошёл взрыв газового баллона, в результате которого пострадали 37 человек.
Несоразмерность наказания за ввоз и использование дронов признали официально
В законе, которым смягчается ответственность за незаконный ввоз и использование беспилотников, признаётся несоразмерность существовавшего наказания за это. Возражения граждан и туристов называются обоснованными. Как писала «Газета.uz», теперь за первое нарушение грозит штраф, а не заключение.
Чиновники в Бухаре грубо нарушили правила организации перевозки детей — Генпрокуратура
Отдельные чиновники Бухарской области грубо нарушили правила организации перевозки автобусами детей и их сопровождения, заявила Генпрокуратура Узбекистана. Возбуждено отдельное уголовное дело по статье «должностная халатность». В ДТП погибли два школьника и водитель автобуса.
Узбекистан и Казахстан договорились установить счётчики трансграничных вод
Узбекистан и Казахстан установят друг у друга счётчики для измерения потребления трансграничных вод. Стороны будут обмениваться информацией в онлайн-режиме. Ранее гидропосты с таким же назначением были установлены на границе Узбекистана и Таджикистана.
Ташкент занял 22-е место в годовом рейтинге столиц мира с самым грязным воздухом
Ташкент занял 22-е место в рейтинге мировых столиц с самым грязным воздухом в 2023 году. По оценке IQAir, среднегодовой уровень содержания PM2,5 в городе был в 5−7 раз выше рекомендаций ВОЗ.
Спорт
Боксёр Исраил Мадримов досрочно получил звание майора
Узбекистанского боксёра Исраила Мадримова досрочно повысили в звании после завоевания чемпионского пояса WBA. Глава МВД присвоил ему специальное звание майора.
Мир
Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
В Казахстане снова продлят на шесть месяцев запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом, введённый в июле 2022 года.
Голод на севере сектора Газа неизбежен — ООН
ООН прогнозирует наступление массового голода в северных провинциях сектора Газа в ближайшие два месяца. Глава ООН назвал это «полностью искусственной катастрофой» и призвал израильские власти обеспечить населению анклава полный доступ к гуманитарной помощи.
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