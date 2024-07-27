Чем жарче лето, тем больше шансов столкнуться с солнечным и тепловым ударом. Оба состояния являются основной причиной смертей, связанных с погодой, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Тепловой удар может усугубить хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, диабет, психическое здоровье, астму. Тепловой удар требует экстренного медицинского вмешательства, поскольку имеет высокий уровень летальности, говорится на сайте ВОЗ.

Число людей, подвергающихся воздействию экстремальной жары, растёт из-за изменения климата во всех регионах мира. По данным организации, за последние 20 лет смертность, связанная с жарой, среди людей старше 65 лет выросла на 85%. С 2000 года от жары ежегодно умирают почти 490 тысяч человек.

Лето прошлого года выдалось самым жарким в мире за всю историю наблюдений. В Узбекистане ежегодно пиковые температурные значения в летний сезон достигают 40−45 градусов, а в экстремальную погоду могут приближаться к 50 градусам. По данным Узгидромета, семь из 10 июлей за последнюю декаду (с 2014 по 2023 годы) вошли в десятку самых жарких за всё время наблюдений. Это лето также выдалось знойным. Средняя месячная температура за минувший июнь превысила норму на 1−2,5 градуса. В последние дни в стране установилась очень жаркая погода.

Статистика взята с сайта Узгидромета.

По данным заведующего Ташкентским городским отделением скорой помощи Ильхома Аслонова, ежедневно в столице поступает один-два вызова по случаям солнечного или теплового ударов. В период с 15 по 25 июля в Ташкенте зафиксировано семь случаев солнечного удара. В трёх случаях пострадали подростки, в двух — пенсионеры. По словам Ильхома Аслонова, зачастую пациенты не могут правильно распознать причину ухудшения состояния.

«Газета.uz» поговорила с ассистентом кафедры при ТашПМИ и врачом общей практики Жавохиром Халмухамедовым о разнице между солнечным и тепловым ударами, причинах и последствиях этих двух состояний, симптомах, первой помощи и профилактике в жаркую погоду.

Жавохир Халмухамедов.



Солнечный и тепловой удар: что такое и в чём отличия?

Солнечный удар — это состояние перегрева организма, вызванное длительным воздействием прямых солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи. Попадая на открытую кожу, они приводят к расширению сосудов, увеличению притока крови к этой области и её перегреванию. При этом нарушается работа центральной нервной системы, контролирующей все жизненно важные процессы в организме.

Солнечный удар можно получить вследствие долгого нахождения под солнцем без головного убора. Критическое время строго индивидуально для каждого человека. В группу риска входят дети, пожилые и люди с системными заболеваниями. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма.





По словам Жавохира Халмухамедова, если вовремя не оказать первую помощь пострадавшему, он теряет сознание, пульс учащается, появляется одышка, нарушается деятельность сердца. В тяжёлых случаях солнечный удар может привести к коме.

Тепловой удар — это состояние тяжёлого перегрева организма, возникающее в результате воздействия высокой температуры окружающей среды. Тепловой удар происходит, когда организм не может эффективно отдавать тепло и истощается. Это приводит к учащённому сердцебиению и повышению внутренней температуры тела — гипертермии.

Тепловому удару подвержены люди, которые долго переносят жару без надлежащей защиты кожи и в «недыщащей» одежде, или которые работают и тренируются на улице. В группу риска входят беременные, перенёсшие инсульт и инфаркт, а также люди с хроническими заболеваниями, такими как астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, застойная сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.

Различают три степени тяжести теплового удара. В зависимости от каждого из них больной может испытывать от общей слабости, головной боли и повышения температуры до бреда, галлюцинаций и обморока. Без необходимой медицинской помощи возможна внезапная смерть.





Разница между солнечным и тепловым ударом. Солнечный удар возникает при прямом воздействии солнечных лучей на голову и шею, что приводит к перегреву головного мозга. Тепловой удар вызван общим перегревом организма из-за высокой температуры окружающей среды и/или высокой влажности. Он может произойти как на солнце, так и в пасмурную погоду, а также в закрытых помещениях, банях, саунах, транспорте и т. д.

«Человек может одновременно подвергнуться воздействию как высокой температуры окружающей среды, так и прямых солнечных лучей, что приводит к сочетанию симптомов теплового и солнечного удара. Например, при длительном нахождении на солнце в жаркую погоду, особенно при физической активности, риск одновременного возникновения этих состояний значительно увеличивается», — объясняет Жавохир Халмухамедов.

Симптомы

Признаки солнечного и теплового удара схожи между собой. У пострадавшего могут наблюдаться:

высокая температура тела, превышающая 40 градусов;

сильная и пульсирующая головная боль;

чувство сильной слабости, усталости и общего недомогания;

головокружение и обморок;

красная, горячая и сухая кожа;

учащённое сердцебиение;

тошнота и рвота;

спутанность сознания, дезориентация, проблемы с речью;

судороги;

затруднённое дыхание.

По словам Ильхома Аслонова, симптомы солнечного удара у человека могут проявляться не сразу. Они развиваются постепенно, в зависимости от продолжительности и интенсивности воздействия солнечных лучей. Сначала пострадавший может ощущать головную боль и слабость, затем у него поднимается температура, начинается рвота и диарея. Большинство звонков поступает только спустя несколько часов или на следующий день после получения солнечного удара, когда симптомы уже усугубились (высокая температура, рвота, диарея и т. д. ). Пострадавшие зачастую не знают, что у них солнечный удар. «Скорую» вызывают, поскольку у больного не спадает температура.





Ильхом Аслонов отмечает, что симптоматика теплового удара у детей имеет свои особенности и отличается от состояния взрослых. У ребёнка может открыться носовое кровотечение. Он может часто зевать, становиться раздражительным и плаксивым. Симптомы нарастают пропорционально выраженности теплового удара и требуют немедленной медицинской помощи. Иначе маленькому организму может грозить смерть.

Первая помощь

«Если вы стали свидетелем того, как человеку стало плохо, и он потерял сознание, немедленно звоните в „скорую“, — советует Жавохир Халмухамедов. — Обычно прохожему сложно сориентироваться и правильно определить степень тяжести состояния пострадавшего, в особенности, если пациент ребёнок или пожилой человек. Пока не прибудет бригада, следуйте первичным мерам оказания помощи (о них ниже). После осмотра врач оценит состояние больного и назначит соответствующее лечение».

Первая помощь при солнечном ударе и тепловом одинакова:

Переместить пострадавшего в тенистое, прохладное и хорошо проветриваемое место, или в помещение с кондиционером, и уложить с приподнятой головой. Расстегнуть воротник, снять тесную и тяжёлую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха. Дать выпить прохладной воды, приложить к голове влажный компресс и смочить открытые участки тела: запястья, заднюю часть шеи, виски, лоб, а также локтевые и коленные сгибы.

Компресс и вода не должны быть ледяными, иначе это приведёт к спазмированию сосудов, что лишь усугубит состояние больного.

В зависимости от степени перегрева восстановление может занять от нескольких часов до нескольких дней. Чаще всего прогноз благоприятный. При лечении и постельном режиме человек восстанавливается через 1−2 дня. Но проще предупредить эти состояния, соблюдая профилактику солнечного и теплового ударов.

Меры предосторожности

Чтобы избежать нежелательных воздействий от солнца и жары, Жавохир Халмухамедов рекомедует соблюдать следующие меры предосторожности:

Носить головной убор: панаму, кепку или косынку. Они защитят голову от прямых солнечных лучей.

Пить больше жидкости: по 100 мл чистой воды каждый час, чтобы предотвратить обезвоживание.

Делать перерывы при длительном нахождении под солнцем ; регулярно отдыхать в тени.

Отказаться от кофе, алкоголя и жирной пищи. Они способствуют обезвоживанию и могут ухудшить состояние.

Избегать физических нагрузок в жаркую погоду. Лучше воздержаться от занятий спортом и кардиотренировок.

Охлаждать кожу: регулярно опрыскивать лицо, кисти рук и стопы прохладной водой или протирать влажными салфетками.

Защищать кожу: пользоваться солнцезащитным кремом и носить светлую одежду.

Жавохир Халмухамедов советует в разгар лета не выходить из дома без особых причин. Также не рекомендуется находиться на улице с 10:00 до 18:00. В менее жаркие сезоны пик солнечной активности выпадает на период с 12:00 до 16:00.

Блог Жавохира Халмухамедова: https://t.me/makeyourselfgreatagainagain