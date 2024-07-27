Чем жарче лето, тем больше шансов столкнуться с солнечным и тепловым ударом. Оба состояния являются основной причиной смертей, связанных с погодой, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Тепловой удар может усугубить хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, диабет, психическое здоровье, астму. Тепловой удар требует экстренного медицинского вмешательства, поскольку имеет высокий уровень летальности, говорится на сайте ВОЗ.

Число людей, подвергающихся воздействию экстремальной жары, растёт из-за изменения климата во всех регионах мира. По данным организации, за последние 20 лет смертность, связанная с жарой, среди людей старше 65 лет выросла на 85%. С 2000 года от жары ежегодно умирают почти 490 тысяч человек.

Лето прошлого года выдалось самым жарким в мире за всю историю наблюдений. В Узбекистане ежегодно пиковые температурные значения в летний сезон достигают 40−45 градусов, а в экстремальную погоду могут приближаться к 50 градусам. По данным Узгидромета, семь из 10 июлей за последнюю декаду (с 2014 по 2023 годы) вошли в десятку самых жарких за всё время наблюдений. Это лето также выдалось знойным. Средняя месячная температура за минувший июнь превысила норму на 1−2,5 градуса. В последние дни в стране установилась очень жаркая погода.

жавохир халмухамедов, жара, здоровье, солнечный удар, тепловой удар

Статистика взята с сайта Узгидромета.

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По данным заведующего Ташкентским городским отделением скорой помощи Ильхома Аслонова, ежедневно в столице поступает один-два вызова по случаям солнечного или теплового ударов. В период с 15 по 25 июля в Ташкенте зафиксировано семь случаев солнечного удара. В трёх случаях пострадали подростки, в двух — пенсионеры. По словам Ильхома Аслонова, зачастую пациенты не могут правильно распознать причину ухудшения состояния.

«Газета.uz» поговорила с ассистентом кафедры при ТашПМИ и врачом общей практики Жавохиром Халмухамедовым о разнице между солнечным и тепловым ударами, причинах и последствиях этих двух состояний, симптомах, первой помощи и профилактике в жаркую погоду.

Жавохир Халмухамедов.Жавохир Халмухамедов.

Солнечный и тепловой удар: что такое и в чём отличия?

Солнечный удар — это состояние перегрева организма, вызванное длительным воздействием прямых солнечных лучей на голову и верхнюю часть шеи. Попадая на открытую кожу, они приводят к расширению сосудов, увеличению притока крови к этой области и её перегреванию. При этом нарушается работа центральной нервной системы, контролирующей все жизненно важные процессы в организме.

Солнечный удар можно получить вследствие долгого нахождения под солнцем без головного убора. Критическое время строго индивидуально для каждого человека. В группу риска входят дети, пожилые и люди с системными заболеваниями. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма.

жавохир халмухамедов, жара, здоровье, солнечный удар, тепловой удар

По словам Жавохира Халмухамедова, если вовремя не оказать первую помощь пострадавшему, он теряет сознание, пульс учащается, появляется одышка, нарушается деятельность сердца. В тяжёлых случаях солнечный удар может привести к коме.

Тепловой удар — это состояние тяжёлого перегрева организма, возникающее в результате воздействия высокой температуры окружающей среды. Тепловой удар происходит, когда организм не может эффективно отдавать тепло и истощается. Это приводит к учащённому сердцебиению и повышению внутренней температуры тела — гипертермии.

Тепловому удару подвержены люди, которые долго переносят жару без надлежащей защиты кожи и в «недыщащей» одежде, или которые работают и тренируются на улице. В группу риска входят беременные, перенёсшие инсульт и инфаркт, а также люди с хроническими заболеваниями, такими как астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, застойная сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.

Различают три степени тяжести теплового удара. В зависимости от каждого из них больной может испытывать от общей слабости, головной боли и повышения температуры до бреда, галлюцинаций и обморока. Без необходимой медицинской помощи возможна внезапная смерть.

жавохир халмухамедов, жара, здоровье, солнечный удар, тепловой удар

Разница между солнечным и тепловым ударом. Солнечный удар возникает при прямом воздействии солнечных лучей на голову и шею, что приводит к перегреву головного мозга. Тепловой удар вызван общим перегревом организма из-за высокой температуры окружающей среды и/или высокой влажности. Он может произойти как на солнце, так и в пасмурную погоду, а также в закрытых помещениях, банях, саунах, транспорте и т. д.

«Человек может одновременно подвергнуться воздействию как высокой температуры окружающей среды, так и прямых солнечных лучей, что приводит к сочетанию симптомов теплового и солнечного удара. Например, при длительном нахождении на солнце в жаркую погоду, особенно при физической активности, риск одновременного возникновения этих состояний значительно увеличивается», — объясняет Жавохир Халмухамедов.

Симптомы

Признаки солнечного и теплового удара схожи между собой. У пострадавшего могут наблюдаться:

  • высокая температура тела, превышающая 40 градусов;

  • сильная и пульсирующая головная боль;

  • чувство сильной слабости, усталости и общего недомогания;

  • головокружение и обморок;

  • красная, горячая и сухая кожа;

  • учащённое сердцебиение;

  • тошнота и рвота;

  • спутанность сознания, дезориентация, проблемы с речью;

  • судороги;

  • затруднённое дыхание.

По словам Ильхома Аслонова, симптомы солнечного удара у человека могут проявляться не сразу. Они развиваются постепенно, в зависимости от продолжительности и интенсивности воздействия солнечных лучей. Сначала пострадавший может ощущать головную боль и слабость, затем у него поднимается температура, начинается рвота и диарея. Большинство звонков поступает только спустя несколько часов или на следующий день после получения солнечного удара, когда симптомы уже усугубились (высокая температура, рвота, диарея и т. д.). Пострадавшие зачастую не знают, что у них солнечный удар. «Скорую» вызывают, поскольку у больного не спадает температура.

жавохир халмухамедов, жара, здоровье, солнечный удар, тепловой удар

Ильхом Аслонов отмечает, что симптоматика теплового удара у детей имеет свои особенности и отличается от состояния взрослых. У ребёнка может открыться носовое кровотечение. Он может часто зевать, становиться раздражительным и плаксивым. Симптомы нарастают пропорционально выраженности теплового удара и требуют немедленной медицинской помощи. Иначе маленькому организму может грозить смерть.

Первая помощь

«Если вы стали свидетелем того, как человеку стало плохо, и он потерял сознание, немедленно звоните в „скорую“, — советует Жавохир Халмухамедов. — Обычно прохожему сложно сориентироваться и правильно определить степень тяжести состояния пострадавшего, в особенности, если пациент ребёнок или пожилой человек. Пока не прибудет бригада, следуйте первичным мерам оказания помощи (о них ниже). После осмотра врач оценит состояние больного и назначит соответствующее лечение».

Первая помощь при солнечном ударе и тепловом одинакова:

  1. Переместить пострадавшего в тенистое, прохладное и хорошо проветриваемое место, или в помещение с кондиционером, и уложить с приподнятой головой.

  2. Расстегнуть воротник, снять тесную и тяжёлую одежду и обеспечить доступ свежего воздуха.

  3. Дать выпить прохладной воды, приложить к голове влажный компресс и смочить открытые участки тела: запястья, заднюю часть шеи, виски, лоб, а также локтевые и коленные сгибы.

Компресс и вода не должны быть ледяными, иначе это приведёт к спазмированию сосудов, что лишь усугубит состояние больного.

В зависимости от степени перегрева восстановление может занять от нескольких часов до нескольких дней. Чаще всего прогноз благоприятный. При лечении и постельном режиме человек восстанавливается через 1−2 дня. Но проще предупредить эти состояния, соблюдая профилактику солнечного и теплового ударов.

Меры предосторожности

Чтобы избежать нежелательных воздействий от солнца и жары, Жавохир Халмухамедов рекомедует соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Носить головной убор: панаму, кепку или косынку. Они защитят голову от прямых солнечных лучей.

  • Пить больше жидкости: по 100 мл чистой воды каждый час, чтобы предотвратить обезвоживание.

  • Делать перерывы при длительном нахождении под солнцем; регулярно отдыхать в тени.

  • Отказаться от кофе, алкоголя и жирной пищи. Они способствуют обезвоживанию и могут ухудшить состояние.

  • Избегать физических нагрузок в жаркую погоду. Лучше воздержаться от занятий спортом и кардиотренировок.

  • Охлаждать кожу: регулярно опрыскивать лицо, кисти рук и стопы прохладной водой или протирать влажными салфетками.

  • Защищать кожу: пользоваться солнцезащитным кремом и носить светлую одежду.

Жавохир Халмухамедов советует в разгар лета не выходить из дома без особых причин. Также не рекомендуется находиться на улице с 10:00 до 18:00. В менее жаркие сезоны пик солнечной активности выпадает на период с 12:00 до 16:00.

Блог Жавохира Халмухамедова: https://t.me/makeyourselfgreatagainagain