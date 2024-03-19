В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области во время массового праздничного мероприятия произошёл взрыв газового баллона. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Кашкадарьи», инцидент произошёл в махалле «Тукмор». 20-литровый баллон был подключён к газовой плите, на которой жарили рыбу.

По данным ведомства, 37 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 7 человек остаются в стационаре, состояние 17 человек удовлетворительное, им оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение. Ещё 13 человек были обследованы, и их отпустили домой, так как они не получили серьёзных повреждений.

Прокуратура Кукдалинского района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 207 (должностная халатность, повлёкшая причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения).