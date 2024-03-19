Правительство Казахстана снова продлевает запрет на вывоз ряда нефтепродуктов автотранспортом. Приказ министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности вступает в силу 29 марта.

Запрет вводится ещё на шесть месяцев и распространяется на бензин, дизельное топливо и некоторые другие нефтепродукты, но не затрагивает смазочные масла, вывоз нефтепродуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобилей, авиационное топливо для проведения научно-исследовательских работ, нефтепродукты, вывозимые в рамках гуманитарной помощи.

Казахстан ограничил вывоз нефтепродуктов на автомобилях в ноябре 2019 года для борьбы с избыточным вывозом в Узбекистан, Кыргызстан и Россию.

Позже запрет сняли, но снова ввели на полгода в июле 2022 года. С тех пор он продлевался несколько раз.

Помимо этого, в апреле Минэнерго Казахстана повысило предельные цены на бензин и дизтопливо. Решение объясняли необходимостью сократить разрыв в ценах с соседними странами, включая Узбекистан, и пресечь контрабанду нефтепродуктов.