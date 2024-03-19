Приватизация государственных банков Узбекистана может быть отложена на более поздний срок. Об этом сообщает «Курсив» со ссылкой на заместителя директора Fitch Ratings по финансовым институтам Павла Каптела. Он сказал об этом на конференции в Ташкенте в начале марта.

Представитель рейтингового агентства высказался о планах правительства реформировать банковскую систему. Среди целей — продажа ряда госбанков, которая включает сотрудничество с ведущими международными институтами развития, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и Азиатский банк развития.

Эти банки оказывают техническое содействие, консультации и могут стать миноритарными акционерами приватизируемых госбанков для дальнейшей продажи стратегическому инвестору.

«Но реформа не состоит только в этом. Важную роль также играет существенное улучшение процедур корпоративного управления, риск-менеджмента в банках, не только в тех, которые подлежат продаже, но и в тех, которые остаются в госсобственности. Также важным аспектом реформы является улучшение регулирования в секторе, в частности, с точки зрения потенциальных нормативов капитала банков», — цитирует Павла Каптела издание.

По его словам, в этой сфере заметен прогресс — за первые четыре года доля негосударственных банков в секторе выросла в два раза по сравнению с концом 2019-го и составляет в данный момент примерно треть от активов сектора. Но это всё ещё значительно ниже, чем цель, которую установило правительство (доля частного сектора в банковской системе должна достичь 60% на конец 2025-го).

При этом из трёх крупных банков продан только «Ипотека-банк». Продажа Узпромстройбанка (SQB) и «Асакабанка» пока задерживается.

«Оба банка планировалось продать стратегическим инвесторам до конца 2023 года. Но в прошлом году правительство объявило о том, что сроки сдвигаются. Для Узпромстройбанка — конец 2024 года, для „Асакабанка“ — конец 2025 года. Мы полагаем, что существует вероятность того, что эти сроки также придётся продлить», — цитирует представителя Fitch «Курсив».

Он пояснил, что предпродажная подготовка финансовых учреждений всё ещё продолжается, поскольку оба банка были исторически заточены на кредитование корпоративного сектора и госкомпаний и выстраивают сейчас более диверсифицированную модель (малый и средний бизнес, ритейл), что займёт время. Доля МСБ и ритейла растёт, но пока не так быстро.

В Fitch указали, что для увеличения перспектив продажи банки должны показывать большую прибыльность. Для этого необходим более активный рост кредитования, особенно в розничном сегменте, но для этого требуется капитал.

«Поэтому очень важной с точки зрения будут проданы банки в срок или нет является перспектива вхождения ЕБРР, МФК и других организаций в капитал банка в качестве якорных инвесторов. Если это случится, это даст банкам капитал для роста кредитования, соответственно, улучшение прибыльности, увеличение рыночных долей», — заявил замдиректора Fitch.

В августе 2023 года президент снова отсрочил на более поздний срок приватизацию и IPO акций «Кишлок курилиш банка» (недавно преобразован в Банк развития бизнеса), «Асакабанка», «Алокабанка», «Агробанка» и других. Госдолю в Узпромстройбанке намечено снизить ниже 50% до конца 2024 года, хотя изначально планировалось выставить на торги всю госдолю.