Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посетил литейно-механический завод в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

«Завод, занимающий площадь более 40 га, прежде работал не в полную мощность и был малорентабельным. В связи с этим был передан в ведение акционерного общества „Узбекистон темир йуллари“ и модернизирован в 2013 году. В последние годы значительно расширена локализация производства, что увеличило экономическую эффективность завода», — говорится в сообщении.





Сегодня предприятие способно производить 1200 и ремонтировать 1500 грузовых вагонов в год. Завод выпускает шесть типов грузовых вагонов, включая полуоткрытые, закрытые, с длинной базой, а также предназначенные для перевозки зерна, цемента, минеральных удобрений.

Литейный цех завода стоимостью 120 млн долларов способен выдавать 26 тысяч тонн продукции в год. Здесь отливаются все виды запасных частей, используемых в эксплуатации железных дорог и ремонте подвижного состава.





Глава государства ознакомился с производимой продукцией.

«Наша главная цель сегодня — создание большего количества рабочих мест. Например, в этом году мы хотим построить в нашей стране 100 тысяч домов. Когда они будут устраивать людей? Когда рядом с домом есть рабочие места. Поэтому в махаллях, как и в случае с приусадебными участками, экономические проекты будут разрабатываться с учётом близости к многоквартирным домам. Тем, кто без работы, будет оказана помощь в трудоустройстве. В этом важную роль играют такие заводы», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что в комплексе необходимо наращивать производство товаров для строительства, коммунальной и других отраслей, знакомить с этими возможностями предпринимателей, увеличивать количество заказов. Это, в свою очередь, способствует созданию рабочих мест в смежных отраслях.





На заводе функционируют 26 цехов, включая вагоностроительный, механико-сборочный, колёсный, литейный, ремонтный, прессования, заготовочный и комплектовочный. Президент осмотрел производственный процесс в этих цехах.

На предприятии в 2018—2023 годах была реализована программа локализации производства около 100 видов продукции. В 2023 году произведена продукция на общую сумму 267 млрд сумов, осуществлён экспорт 170 вагонов и запасных частей стоимостью 10 млн долларов. В этом году планируется увеличить объем экспорта до 15 млн долларов.





На заводе внедрены международные стандарты системы менеджмента качества ISO 9001 и системы энергетического менеджмента ISO 50001.