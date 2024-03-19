В округе Монтгомери штата Вашингтон в США уроженец Узбекистана застрелил бывшую жену, а затем и себя, сообщают американские СМИ. Это произошло 16 марта.

Полицейские в спальне дома обнаружили тела 43-летней Дурдоны Султановой и 44-летнего Эла Аллаберга (Al Allaberg, по данным «Газеты.uz», Аллабергенов). Вскрытие показало, что женщине несколько раз выстрелили в грудь. Её смерть была расценена как убийство. У Аллаберга обнаружили огнестрельное ранение головы. Его смерть признана самоубийством.

Сообщается, что полицию вызвали двое молодых жителей дома.

Азиза Умарова, глава Офиса по управлению достижением результатов при Агентстве стратегических реформ, сообщила, что Дурдона Султанова и её бывший супруг были выпускниками Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. По её словам, Султанова окончила магистратуру в Японии, а позже переехала в США.

Одна из подруг погибшей сообщила, что у бывшей супружеской пары остались двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

Друзья Султановой объявили сбор средств на похороны на платформе GoFundMe.