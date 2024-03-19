Амалю шесть лет. Он протягивает руку, чтобы поздороваться. В ладонь ложатся белые пластмассовые пальцы с чёрными силиконовыми напальчниками. Фаланги соединяются друг с другом металлическими деталями. Такие киберкисти бывают у роботов и супергероев. Мальчик из последних.

Жительница Намангана Екатерина Аблясова рассказывает, что сын родился с врождённой ампутацией — его правая рука ниже локтя в утробе не сформировалась. Аномалию развития не выявили ни с помощью УЗИ, ни на скрининге.

«Киндер-сюрприз у нас получился», — женщина нежно смотрит на сына, который успел отойти и устроился на стуле неподалёку.

Поддержку молодые родители искали в интернете: на форумах и в сообществах, где своим опытом делились семьи, в которых есть дети с похожими особенностями. Там же узнали о российской компании «Моторика», которая разрабатывает и производит многофункциональные протезы рук для детей и взрослых.

«Амалю тогда не было и полугода. Мы просто подали заявку, чтобы узнать об условиях получения протеза, его стоимости и сроке изготовления. Решили приобрести, когда сын немножко подрастёт. Через три года компания сама на нас вышла и предложила сделать протез через московский благотворительный фонд „Клуб ангелов“. Для нас это было чудом», — рассказывает Екатерина.





Компанию «Моторика» в 2015 году основали российские инженеры Илья Чех и Василий Хлебников. Через два года стартап, который занимался разработкой и производством киберпротезов кисти, стал резидентом инновационного центра «Сколково». С того времени компания изготовила 7 400 протезов для пользователей из России, стран СНГ, Юго-Восточной и Центральной Азии.

Сегодня «Моторика» выпускает два типа функциональных протезов: активные тяговые (механические) и бионические. Первые работают за счёт сустава, лучезапястного или локтевого: человек сгибает сустав — протез закрывается, разгибает — открывается. Таким образом осуществляется функция схвата. Бионические протезы — более современные, мощные и сложные. Они считывают мышечные сокращения.

Оба типа протезов подходят для детей и взрослых с ампутациями или аплазией (врождённая отсутствие или недоразвитие) верхних конечностей на уровне кисти, предплечья и плеча. Они интуитивно понятны пользователям и дают возможность выполнять основные бытовые действия: брать предметы, готовить еду, ездить на велосипеде или самокате, пользоваться смартфоном и другими гаджетами с сенсорными экранами.

«У нашей компании есть миссия — мы помогаем нашим пользователям обрести новые возможности, почувствовать свободу действий. Мы изготавливаем именно те протезы, которыми можно пользоваться, а не просто маскировать травму», — говорит Валерия Чемикос, руководитель направления СНГ.

Все протезы изготавливаются индивидуально, с учётом особенностей травмы. Корпуса печатаются на 3D-принтере, остальные части производятся с помощью токарной, фрезерной или другой механической обработки. У пользователей есть возможность самостоятельно выбрать из широкой палитры цвет протеза или попросить дизайнеров оформить его в стиле любимого мультфильма или комикса. Особенно актуально это в детском протезировании.

«Мы обязательно разговариваем с родителями о дизайне, спрашиваем, чего хочет ребёнок. Если цветной протез, то просим — поддержите, сделайте. Очень важно, чтобы ребёнок пользовался протезом, чтобы он ему нравился. Знаем из практики, как это меняет отношение к травме и к самому себе», — объясняет Валерия Чемикос.





Первый киберпротез для Амаля дизайнеры оформили в стиле популярного американского комикса «Человек-Паук» — красный и синий цвета, паутина по корпусу. В детском саду киби-рука вызывала у детворы неподдельный интерес. Многие мальчишки просили родителей купить им такую же — протез воспринимался ими как модный гаджет, а не медицинское изделие.

Второй протез, который мальчику под Новый год подарила компания Ishonch, тоже супергеройский. На тыльной стороне ладони красуется летучая мышь — опознавательный знак Бэтмена. Протез чёрно-белый — в тон школьной форме. В сентябре Амаль пойдёт в первый класс.

Дизайн мальчик выбрал сам. От предложения сделать протез похожим на обычную руку Амаль отказался. Сказал родителям: или буду киборгом, или буду ходить со своей ручкой.

«С самого раннего возраста мы старались растить Амаля так, чтобы он не прятал руку. Ходим на плавание без протеза, чтобы рука разрабатывалась. Было время, когда Амаль не хотел надевать протез в детский сад из-за повышенного внимания — он у нас застенчивый. Мы объяснили ему, что внимание всё равно будет: что с протезом, что без него. Только с кибер-рукой возможностей больше, она как будто наделяет сверхспособностями», — говорит Екатерина.





Вместе с Амалем киберпротез в качестве новогоднего подарка от компании Ishonch получил 10-летний Хадиятуллох Ахмадалиев. У мальчика с рождения не развита кисть правой руки. Чем старше он становился, тем больше стеснялся своей особенности. Теперь Хадиятуллох собой гордится: мальчик не только похож на киборга из фантастических фильмов, но и стал более самостоятельным, даже помогает родителям по дому.

«Когда ты не в контексте, не соприкасаешься в обычной жизни с подобными проблемами, ты не понимаешь, как далеко в своём развитии ушли технологии и как много людей нуждаются в поддержке. Для нас большая честь оказать внимание детям, чтобы они чувствовали себя уже сегодня наполненными мотивацией, силами и жили счастливой жизнью ребёнка. Хочется, чтобы адресная помощь взрослым и детям, которые нуждаются в таких протезах, стала системной», — говорит Замира Рахманова, креативный директор компании Ishonch.

Третьему ребёнку — 6-летнему Мираброру Шавкатову из Хорезмской области — киберпротез оплатил российский меценат.





С 2022 года протезы «Моторики» в Узбекистане получили 13 человек. Компания развивает сотрудничество с ООО «Ortoprotez reabilitatsiya servis» — организацией, которая специализируется на изготовлении протезов и ортезов. Она существует на локальном рынке более 25 лет и имеет филиалы в Ташкенте, а также в Самаркандской, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Сурхандарьинской, Навоийской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.

Протезисты организации уже прошли обучение у российских коллег по установке активных тяговых протезов и получили сертификацию.

В этом году сотрудничество компаний сосредоточится на совместных проектах по созданию новой системы обеспечения людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (ТСР) на базе «Ortoprotez reabilitatsiya servis». Ключевыми документами в этой работе станут февральское постановление президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы обеспечения нуждающихся лиц протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации» и Стратегия социальной защиты населения. Ожидается, что к 2030 году потребность людей в современных протезно-ортопедических изделиях будет полностью закрыта.