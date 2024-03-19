Профессиональный боксёр из Узбекистана Исраил Мадримов, завоевавший титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг), досрочно получил звание майора органов внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, уроженец Хорезмской области 8 марта в Саудовской Аравии одержал досрочную победу над ранее непобеждённым российским боксёром Магомедом Курбановым за вакантный чемпионский титул WBA.

Во время церемонии награждения сотрудников ОВД во Дворце культуры МВД 18 марта министр внутренних дел Пулат Бобожонов вручил Мадримову новые погоны майора.

«На церемонии награждения также был отмечен новый чемпион мира Исмаил Мадримов, который в очередной раз представил миру Узбекистан и завоевал пояс WBA в суперсредней весовой категории, министр внутренних дел досрочно присвоил ему специальное звание майора», — говорится в сообщении. До этого у него было звание капитана.

Фото: Исраил Мадримов / Facebook.

Условия досрочного присвоения специального звания отражены в положении о порядке прохождения службы в органах внутренних дел.

Ранее Исраил Мадримов получил президентский подарок — автомобиль Tahoe, цена которого составляет 1,04 млрд сумов.