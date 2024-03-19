«Газета.uz» писала, что 15 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта подписал поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, смягчающие наказание за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих и запасных частей к ним. Изменения вступят в силу через три месяца — с 17 июня.

Полный запрет на ввоз и использование беспилотников был введён в Узбекистане в 2015 году. В 2019 году за это была установлена уголовная ответственность (кроме транзита с обязательным декларированием) — лишение свободы сроком до 3 лет.

Строгость наказания и само существование запрета постоянно подвергается критике общественностью. Неоднократно к ответственности привлекались иностранные туристы, которые не знали о запрете на использование дронов в Узбекистане.

В преамбуле к подписанному президентом и опубликованному в Lex.uz закону признаётся:

«Анализ судебно-следственной практики показал несоразмерность установленных мер уголовной ответственности за совершение незаконного ввоза, а также сбыта, приобретения, хранения или использования беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Узбекистан характеру и степени общественной опасности данных деяний, что являлось в свою очередь причиной увеличения обоснованных возражений граждан, в том числе туристов».

«Проводимые в республике коренные реформы в сфере туризма способствуют осуществлению широкомасштабных работ по развитию и улучшению туристической инфраструктуры, созданию дополнительных удобств для туристов, повышению качества предоставляемых услуг. Вместе с тем дальнейшее ускорение развития устойчивого туризма требует устранения факторов, негативно влияющих на туристическую привлекательность страны», — отмечается в законе.

Новым законом для тех, кто впервые совершил данное правонарушение, вводится штраф от 10 до 20 базовых расчётных величин (от 3,4 млн до 6,8 млн сумов). При добровольной сдаче аппаратов и комплектующих предусмотрено освобождение от штрафа.

В Уголовном же кодексе в дополнение к наказанию в виде лишения свободы вводятся альтернативные виды наказания: повышенный штраф, исправительные работы и ограничение свободы. Они применяются за совершение правонарушения после первого штрафа.

«Закон послужит обеспечению более надёжной защиты прав и законных интересов граждан, а также укреплению имиджа республики на международной арене», — отмечается в документе.