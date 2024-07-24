Добыча газа в крупных предприятиях Узбекистана в июне 2024 года снизилась до 3,54 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Это на 4,3% (160,7 млн кубометров) меньше, чем в июне 2023 года (3,6 млрд), и на 12,8% меньше, чем в мае 2022 года (4,06 млрд).

За первое полугодие объём добычи составил 22,36 млрд кубометров, что на 5,1%, или на 1,2 млрд кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце рекордное за последние почти четыре года падение добычи Министерство энергетики объяснило «плановыми ремонтными работами» на Кандымском газоперерабатывающем заводе и установке комплексной подготовки газа «Жаркудук» и другими технологическими причинами. При этом снижение производства газа продолжается уже несколько лет.

Напомним, 75−80% электричества в Узбекистане вырабатывается за счёт сжигания газа.





Выработка электроэнергии крупными предприятиями энергоснабжения (большинство из них работают на газе) в июне сократилась до 5,68 млрд кВт·ч, что на 810,8 млн кВт·ч (-12,5%) меньше, чем в июне прошлого года (6,5 млрд).

За январь-июнь производство уменьшилось до 36,84 млрд кВт·ч, что на 3,25%, или на 1,23 млн кВт·ч, меньше шестимесячного показателя 2023 года.

Ранее Министерство энергетики, комментируя данные Статагентства о снижении выработки электроэнергии в мае, сообщило, что на самом деле рост производства электроэнергии составил 5,8% за счёт солнечных и ветряных электростанций. Снижение поставок объяснили «экономным расходованием» после повышения тарифов.

Однако Минэнерго не публикует данные о выработке в разрезе станций на регулярной основе каждый месяц/день.





Месячная добыча нефти составила 59,6 тысячи тонн (-6,4%, или минус 4100 тонн к июню 2023 года). За шесть месяцев производство составило 364,6 тысяч тонн (-6,8% к аналогичному периоду прошлого года). Это минимальный показатель с февраля (59 тысячи тонн).

За июнь было произведено 105,6 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с июнем 2023 года (46,2 тысячи) больше на 5,5%. В шестимесячном сравнении рост составил только 3,6% — с 650,9 тысячи до 674,5 тысячи тонн.

В прошлом месяце выпуск дизельного топлива вырос с 99,6 до 115,2 тысячи тонн (+15,7%). При сравнении с январём-июнем прошлого года показатель уменьшился на 7,4% — до 499,6 тысячи тонн.

Месячная добыча угля выросла до рекордных 737,5 тысячи тонн (+220,4 тысячи тонн), что почти в 1,5 раза больше объёма за июнь прошлого года. За январь-июнь производство выросло на 5,9% — до 2,64 млн тонн.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов, и эта разница продолжает расти. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

Мы писали, что компания «Узбекнефтегаз», крупнейший производитель газа в Узбекистане, инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но оно падает.

Узбекистан и Россия ведут переговоры как по существенному увеличению поставок газа, так и по электроэнергии.