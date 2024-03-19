По факту аварии с участием автобуса со школьниками в Каганском районе Бухарской области 18 марта возбуждено отдельное уголовное дело о халатности чиновников. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как писала «Газета.uz», в результате ДТП скончались два школьника и водитель автобуса. В автобусе, который ехал в областной театр, находилось 27 мальчиков (девочки ехали в автобусе следом). Авария произошла на перекрёстке с предположительно неработающим светофором. В автобус врезалась бетономешалка, ехавшая по главной дороге (согласно ПДД, если светофор не работал, водитель автобуса должен был уступить дорогу).

Проверка прокуратуры Бухарской области установила, что отдельные должностные лица допустили грубое нарушение правил организации перевозки детей автобусами и их сопровождения, говорится в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по стате 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.

В связи с аварией следственный орган УВД Бухарской области накануне возбудил уголовное дело по статье 266 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) и было начато следствие.

«Следственные действия будут проведены всесторонне, полностью и объективно, по их результатам будет обеспечено принятие законного решения», — сообщили в Генпрокуратуре.