Конструкцию для рекламных мониторов, которую уже несколько недель пытались установить на разделительном островке возле сквера Амира Темура в Ташкенте, демонтировали ночью через несколько часов после публикации «Газеты.uz».





Мы писали, что установка рекламных конструкций запрещена в радиусе 50 метров от границ объектов культурного наследия и административных зданий, таких как здания Администрации президента, палат Олий Мажлиса, Верховного суда, Кабинета министров, Жокаргы Кенгеса Каракалпакстана, хокимиятов областей и города Ташкента.

На сквере Амира Темура насчитывается семь объектов культурного наследия. Минимум две рекламные конструкции планировалось возвести именно рядом с такими объектами — историческим зданием банка и Ташкентскими курантами.





Мы также указывали, что ограждения на островках в виде белых полотен высотой более 2 м закрывают обзор водителям, создавая опасные ситуации.

Полотна, установленные несколько недель назад, закрывают обзор водителям и создают опасные ситуации.

Официальных комментариев по ситуации пока не было. Утром корреспонденты «Газеты.uz» убедились, что рекламная конструкция демонтирована, её части увезены. На втором островке у Курантов ограждение пока не убрано.

Отметим, что территория вокруг сквера давно нуждается в изменениях, но изменениях, направленных на её очеловечивание. В первую очередь здесь нужны безопасные наземные переходы со светофорами, которые когда-то были заменены подземными, что усложнило жизнь десяткам тысяч пешеходов.