Президент Узбекистана 18 марта подписал поправки в законодательство, улучшающие социальную защиту населения, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Так, внесены изменения в закон «Об аренде», предусматривающие отмену основания прекращения договора аренды в случае наступления инвалидности у арендатора.

В законе «О государственном пенсионном обеспечении граждан» теперь предусматривается увеличение срока выплаты начисленной, но не востребованной пенсионером суммы пенсии с 12 месяцев до 24 месяцев.

Предоставляется также право на обращение граждан за назначением пенсии через центры государственных услуг или через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Кроме того, в законе определяется порядок установления минимального размера пенсии на уровне не ниже минимальных потребительских расходов, а также увеличения размеров пенсий с учётом темпов роста уровня индекса потребительских цен на товары и услуги в течение года.

В закон «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» внесены изменения, предусматривающие, что сведения о приобретении гражданином права на государственное пенсионное обеспечение, направляемые Пенсионным фондом в Народный банк в электронной форме через информационную систему, являются основанием для получения накопительных пенсионных выплат.

Напомним, с 1 февраля в Узбекистане на 2,1% были повышены минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы и пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца. Эта сумма приравнена к показателю минимальных потребительских расходов (черте бедности).