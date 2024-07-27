Служба государственной безопасности сообщила о выявлении очередных попыток организации незаконного выезда в США, в том числе через третьи страны. Операции были проведены совместно с органами прокуратуры и МВД.

В Ташкенте 32-летний житель Намангана обещал 27-летнему жителю Сурхандарьи через высокопоставленных знакомых отправить его в США через Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Тихуану (Мексика). Его задержали при получении 334 млн сумов (более 26,5 тысячи долларов США).

В другом случае 55-летний житель Чиназского района Ташкентской области обещал через знакомых должностных лиц помочь оформить документы и получить визы на выезд в США трём гражданам за 42 тысячи долларов. Он был задержан при передаче 28,8 тысячи.

В Самарканде 41-летний житель обманным путём, как говорится в сообщении, обещал жителю Навои отправить его в США через Турцию, Европу и Мексику за 17,5 тысячи долларов. Его задержали при получении 6000 долларов.

35-летний житель Ургутского района Самаркандской области обещал жителю Учкудука Навоийской области организовать выезд через Турцию и Мексику и устройство на работу в США за 19 тысяч долларов. При получении 6200 долларов он был задержан.

В Джизакской области 36-летний житель Шараф-Рашидовского района обещал жителю Джизака отправить его на работу в США. Взяв у него 14,3 тысячи долларов весной 2023 года, он отправил его в ЮАР, где тот оказался в безвыходном положении. Чтобы организовать въезд в США, у пострадавшего было запрошено ещё 6700 долларов. Когда передавалась эта сумма, первого мужчину задержали.