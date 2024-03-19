Швейцарская технологическая компания IQAir выпустила Всемирный доклад о качестве воздуха за 2023 год. В нем оценивается уровень загрязнения воздуха частицами PM2,5 в 7812 городах в 134 странах и территориях. Для этого эксперты проанализировали данные с более чем 30 тысяч станций мониторинга.

В Узбекистане качество воздуха исследовалось только в Ташкенте. По оценке IQAir, среднегодовая концентрация PM2,5 в столице составила 28,6 мкг/м3 — это в 5−7 раз выше рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В рейтинге столиц мира с самым грязным воздухом Ташкент расположился на 22-м месте. По уровню загрязнения город входит в «красную» категорию, что означает вредный воздух.

В пятёрку самых загрязнённых столиц вошли Нью-Дели (Индия) — 92 мкг/м3, Дакка (Бангладеш) — 80,2 мкг/м3, Уагадугу (Буркина-Фасо) — 46,6 мкг/м3, Душанбе (Таджикистан) — 46 мкг/м3 и Багдад (Ирак) — 45,8 мкг/м3.

Нормам ВОЗ (5 мкг/м3) в 2023 году соответствовал воздух только в столицах семи стран — Пуэрто-Рико, Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Бермуды, Эстония и Финляндия.