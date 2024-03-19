Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посетил махаллю Дилбулок в Яккасарайском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

В этом году в махалле Дилбулок на основе государственно-частного партнёрства было построено здание схода граждан, отремонтированы подъезды многоэтажных домов, внутренние улицы и подвалы. Берег канала приведён в порядок и превращён в прогулочную зону. В махалле разбиты цветники и проложены пешеходные дорожки, говорится в сообщении. Осенью прошлого года в рамках общенационального проекта «Яшил макон» были высажены почти 4000 деревьев и кустарников.

В махалле Дилбулок проживают более 6700 человек. Махалля специализируется на услугах и производстве. Здесь работают почти 300 точек торговли и сервиса, объектов промқшленности, в которых трудятся местная молодёжь и женщины. Функционируют дошкольное учебное заведение, семейная поликлиника, специализированная спортивная школа и филиал педагогического института.

На основе принципа «Безопасная махалла» в районе установлено 360 камер видеонаблюдения, подключённых к служебному кабинету махаллинского инспектора по профилактике.

В прошлом году было трудоустроено 112 человек и 181 гражданин стал самозанятым. Для привлечения населения к предпринимательству были выделены кредиты по 23 проектам и субсидии почти десяти гражданам. В частности, здесь созданы швейный цех, салон красоты, центры полиграфии и компьютерных услуг, библиотека, магазины продуктов питания и кондитерских изделий.

Глава государства осмотрел махаллю и провёл беседы с жителями махалли.

«Прежде всего, поздравляю вас с праздниками, приближающимся Наврузом. Я рад видеть в вашей махалле благоустройство, рабочие места и праздничную атмосферу. Почему я часто бываю на местах? Потому что я верю в людей. Мы должны стремиться к таким изменениям во всех махаллях. В нашей стране 9450 махаллей, в Ташкенте — 585. Сейчас мы организуем систему, которая свяжет экономические комплексы с махаллями. Наша цель — достичь каждого дома, каждого человека», — сказал президент.

В ходе обсуждения с «семёркой махалли» и ответственными лицами были рассмотрены адресные меры.

«Как вы знаете, мы закрепляем за махаллями организации экономического комплекса. Здесь также есть роль банков. Важно, чтобы они участвовали в создании дополнительных условий для предприятий в районах, предоставляли им льготные кредиты и поддерживали создание новых рабочих мест. Теперь и махалли должны соответствовать времени, быть энергичными. В общем, нам необходимо создать условия для каждого, кто хочет работать», — сказал глава государства.

Ответственные лица доложили о деятельности экономического комплекса в махаллях и задачах по обеспечению занятости в условиях города.