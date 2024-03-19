Узбекистан и Казахстан договорились установить друг у друга счётчики, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими странами воды, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Стороны будут обмениваться информацией о взаимном потреблении воды в онлайн-режиме. Сейчас эксперты из обеих стран решают, где будут установлены счётчики для учёта воды. Ведутся переговоры с международными организациями для привлечения их к данному проекту.

Ранее трансграничные гидропосты «Патар» и «Сарвак», которые позволят проводить более точные измерения расхода воды на полив, были установлены вдоль Северного и Большого Ферганских каналов на границе Узбекистана и Таджикистана. Расход воды обеими странами измерялся в приграничье и раньше, но оборудование устарело. Гидропосты обновили при поддержке инициативы Blue Peace Central Asia правительства Швейцарии.

Напомним, в 2023 году Казахстан заявил, что намерен изменить соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья с Узбекистаном и Кыргызстаном. Казахская сторона указывает на нарушение экологического состояния реки из-за загрязняющих веществ, поступающих из Узбекистана.