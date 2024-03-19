Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посадил деревья в Парке молодёжи, который создаётся в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Площадь парка превышает 75 га, он будет вторым по размеру в столице после парка «Новый Узбекистан». Он будет разделён на семь крупных зон. На центральной аллее разместятся площадки для активностей, открытый амфитеатр на тысячу мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни.

Для пикников обустроят места на открытом воздухе. Появятся музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу. Для детей оборудуют спортивные и игровые площадки, площадки в стиле известных сказок, мастерские, библиотека. Здесь также будут искусственное озеро, каноэ и плавательный бассейн, а также места для рыбалки.

Первые деревья высадили представители общественности Ташкента, государственных учреждений и дипломатического корпуса, а также молодёжи.

Президент заявил, что посаженные деревья должны остаться детям и внукам ташкентцев.

Президент побеседовал с инвесторами и проектировщиками, участвующими в создании парка, а также с иностранными дипломатами.

«Наш народ издавна взял в привычку везде сажать деревья. Амир Тимур создавал живописные сады вокруг Самарканда, облагораживал и другие города. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства пообщался в парке с горожанами, поздравил их с праздником Навруз.

На первом этапе в парке будут посажены более 1000 каштанов, кленов, восточного платана, магнолии, туи, а также кустарников и цветов. К окончанию проекта их количество достигнет 20 тысяч. Ещё одной особенностью будет создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зоны, говорится в сообщении.

С открытием парка будет создано более 350 рабочих мест.

В эти дни мероприятия по посадке деревьев проходят и в регионах. В целом зелёные зоны созданы на площади 347 га, заложено 187 парков министерств и хокимиятов.

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