Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта посадил деревья в Парке молодёжи, который создаётся в Сергелийском районе Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Площадь парка превышает 75 га, он будет вторым по размеру в столице после парка «Новый Узбекистан». Он будет разделён на семь крупных зон. На центральной аллее разместятся площадки для активностей, открытый амфитеатр на тысячу мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни.

Для пикников обустроят места на открытом воздухе. Появятся музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу. Для детей оборудуют спортивные и игровые площадки, площадки в стиле известных сказок, мастерские, библиотека. Здесь также будут искусственное озеро, каноэ и плавательный бассейн, а также места для рыбалки.

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Первые деревья высадили представители общественности Ташкента, государственных учреждений и дипломатического корпуса, а также молодёжи.

Президент заявил, что посаженные деревья должны остаться детям и внукам ташкентцев.

Президент побеседовал с инвесторами и проектировщиками, участвующими в создании парка, а также с иностранными дипломатами.

«Наш народ издавна взял в привычку везде сажать деревья. Амир Тимур создавал живописные сады вокруг Самарканда, облагораживал и другие города. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства пообщался в парке с горожанами, поздравил их с праздником Навруз.

На первом этапе в парке будут посажены более 1000 каштанов, кленов, восточного платана, магнолии, туи, а также кустарников и цветов. К окончанию проекта их количество достигнет 20 тысяч. Ещё одной особенностью будет создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зоны, говорится в сообщении.

С открытием парка будет создано более 350 рабочих мест.

В эти дни мероприятия по посадке деревьев проходят и в регионах. В целом зелёные зоны созданы на площади 347 га, заложено 187 парков министерств и хокимиятов.

Фото

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент

деревья, парк молодёжи, президент