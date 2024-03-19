Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе визита на завод президенту было доложено о запланированном запуске движения скоростного поезда между Ташкентом и Хивой. Планируется приобретение высокоскоростного электропоезда Hyundai Rotem из Южной Кореи. Электропоезд с семью вагонами вместит 351 пассажира и сможет развивать скорость до 250 км/час.

Отметим, в 2021 году Азиатский банк развития одобрил ссуду в размере 162 млн долларов на электрификацию 465 км железнодорожной линии «Бухара — Ургенч — Хива». В 2022 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заключил с Узбекистаном соглашение о кредите в 108 млн долларов на ту же цель. После запуска скоростного сообщения, как ожидается, из Ташкента до Хивы можно будет доехать за 7 часов.

Фото: Пресс-служба президента.

Президент ознакомился с работой вагоноремонтного завода. Там производятся и ремонтируются 16 видов пассажирских вагонов. В прошлом году на предприятии было изготовлено 32 пассажирских вагона и отремонтировано 319. На основе кооперации локализовано 70% запчастей.

В целом за прошедшие годы было произведено более 300 пассажирских и служебных вагонов, из которых свыше 50 экспортированы. Кроме того, модернизированы 112 вагонов метрополитена.

Вагоны рассчитаны на использование в течение 28 лет, в них усовершенствованы системы отопления и охлаждения, улучшена вентиляция. Установки для нагрева воды предназначены для работы как на электричестве, так и на угле, добавили в пресс-службе. Для пассажиров предусмотрены специальные устройства для обеспечения чистой и прохладной питьевой воды, а также для зарядки телефонов.

Президент осмотрел вагоны. Он подчеркнул необходимость изменения их дизайна и улучшения удобств для пассажиров. Даны указания по расширению электрификации железнодорожной сети, охвату районов с большим населением, созданию отдельных мощностей генерации для отрасли.





В этом году планируется строительство и ремонт сотен вагонов. Кроме того, предусмотрено производство специальных вагонов для горно-металлургических предприятий и освоение новых типов вагонов с широкими купе.

Главе государства представлен новый проект, предусматривающий организацию выпуска электропоездов и поездов метро.

История вопроса о покупке Hyundai Rotem

Покупка 6 поездов Hyundai Rotem была предусмотрена постановлением президента от 10 октября 2023 года. Для этого в ноябре планировалось привлечь кредит Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея (EDCF) на 185 млн евро со сроком на 35 лет, включая 10-летний льготный период по ставке 0,1% годовых.

Согласно инвестиционной программе за первый квартал этого года, технико-экономическое обоснование проекта должно быть разработано до конца апреля и получить одобрение кредитора до конца мая. В документе указана другая сумма кредита — 160 млн долларов.

Напомним, в 2018 году Узбекистан планировал привлечь Hyundai к организации скоростного движения между Ташкентом и Самаркандом. Проект оценивался в 1 млрд долларов. Стороны также обсуждали поставку электропоездов, однако в итоге «Узбекистон темир йуллари» выбрала испанскую Talgo, которая изготовила для Узбекистана поезда Afrosiyob.

Hyundai Rotem — часть Hyundai Motor Group. Основана в 1979 году. С тех пор считается одним из ведущих поставщиков поездов и трамваев. Поезда компании используются более чем в 50 странах, включая США, Новую Зеландию, Австралию, Канаду. В Центральной Азии продукцию Hyundai Rotem использует Казахстан — поезда этой компании обслуживают метро в Алматы.