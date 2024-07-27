По итогам первой половины 2024 года средняя номинальная начисленная заработная плата без учёта инфляции в Узбекистане выросла на 17,4% в годовом выражении (к январю-июню 2023 года) — с 4,33 млн до 5,09 млн сумов, следует из отчёта Агентства статистики при президенте.

Для сравнения: в первой половине прошлого года (по сравнению с январём-июнем 2022 года) номинальные зарплаты выросли на 22,1%.

С начала года (за шесть месяцев) зарплаты номинально выросли на 11,8% — с 4,55 млн до 5,09 млн сумов, а с поправкой на инфляцию — на 6,6%.

Номинальная начисленная зарплата рассчитывается на основе сведений юрлиц (без учёта сельскохозяйственных предприятий и малого бизнеса). Для определения средней зарплаты учитываются доходы работников с трудовыми книжками, а также их надбавки, вознаграждения, стимулирующие и компенсационные выплаты с удерживаемым налогом на доходы физлиц и отчислениями в профсоюзный фонд.

В разрезе регионов в первом полугодии самая высокая средняя номинальная зарплата сохранилась в Ташкенте, которая в годовом выражении прибавила 20,2% (против 27,1% в январе-июне 2023 года), увеличившись с 7,02 млн до 8,45 млн сумов.





Следом идут Навоийская область — с 5,7 млн до 6,6 млн сумов (+16,2% против 17,5%), Ташкентская — с 4,4 млн до 4,9 млн сумов (+12,9% против 18,9%), Андижанская — с 3,8 млн до 4,4 млн до сумов (+17,6% против 22,7%) и улучшивший своё место в рейтинге Каракалпакстан — с 3,6 млн до 4,165 млн сумов (+14,7% против 21,9%), который обогнал Бухарскую область — с 3,7 млн до 4,163 млн сумов (+11,9% против 21,5%).

На последнем месте остаётся Кашкадарьинская область — с 3,2 млн до 3,63 млн сумов (13,6% против 15,6%).

Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает увеличиваться. В частности, разница между самой высокой (Ташкент) и самой низкой зарплатой (Кашкадарья) выросла с 2,19 раза до 2,32 раза. По итогам 2023 года этот показатель составлял 2,25 раза, в 2022 году — 2,18 раза, в 2021 году — 2,06 раза, а в 2020 году — 1,97 раза.

По видам деятельности самые высокие средние зарплаты приходятся на сферы банковско-финансовой и страховой сфере, увеличившись с 12,45 млн до 14,4 млн сумов, хотя темпы роста там снизились (с 34,3% до 16,1%). Сфера информации и связи прибавила 23,2% — 12,4 млн сумов (в январе-марте 2023 года рост составлял 46,1%), перевозка и хранение — 7,73 млн сумов (20,6% против 38,4%), промышленность — 6,2 млн сумов (16,1% против 17,7%).





Торговля обогнала сферу строительства по зарплатам — 5,86 млн (+24,6%) против 5,44 млн сумов (+2,3%). В мае-июне зарплаты в строительной сфере снизились на 7% и 0,5%.

Самая низкая среднемесячная зарплата по-прежнему остаётся в сферах здравоохранения — 2,29 млн сумов (+14,6% против прошлогодних 20,9%) и образования — почти 3,5 млн сумов (+15% против 17,5%). Темпы роста зарплат учителей и врачей также немного замедлились, из-за чего разрыв зарплат в этих сферах с республиканским уровнем увеличился.

В частности, если в январе-марте 2022 года зарплаты в образовании были на 27,1 процентных пункта ниже республиканского уровня, то по итогам первого квартала 2024 года разрыв увеличился до 31,3 п. п. В здравоохранении разница увеличилась с 33,2 до 35,4 п. п.

При этом в этих двух сферах заняты больше всего работников — 37,9% в образовании и 16,7% в здравоохранении (после промышленности — 18,3%).

Когда должны повысить зарплаты?

Зарплаты работников бюджетных организаций в последний раз повышались 1 декабря прошлого года, то есть почти 8 месяцев назад.

В госбюджете 2024 года предусмотрена сумма в 9,55 трлн сумов на повышение заработных плат, пенсий, пособий и стипендий. В бюджетном послании говорилось, что повышение зарплат на 1% приводит к дополнительным расходам на 1,3 трлн сумов в год, пенсий — на 600 млрд сумов в год. По расчётам финансиста Отабека Бакирова, этой суммы хватило бы повысить зарплаты с 1 мая на 7,5%.

«Газета.uz» не удалось получить комментарий в Министерстве экономики и финансов.