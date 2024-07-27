Седьмое, заключительное заседание суда по делу Парка Дружбы (бывший Бабура) прошло 26 июля в Ташкентском межрайонном суде по административным делам. Иск жителей Яккасарайского района с требованием признать недействительными постановление правительства Узбекистана и решение хокима города о передаче парка компании BMP Smart Decision Management в управление на 49 лет рассматривался под председательством судьи Азизбека Базарова.

«Газета.uz» подробно освещала первые четыре заседания. Репортаж с пятого и шестого заседаний, а также подробности заключительного заседания мы опубликуем в ближайшее время.

На седьмом заседании адвокат жителей Сабина Сидакова ещё раз перечислила ряд нормативных актов, нарушенных при принятии решений правительства и хокима. Она также предоставила обоснования для принятия вышеизложенных документов недействительными.

Адвокат BMP Smart Decision Management Екатерина Денисова просила суд отказать жителям в удовлетворении иска. Защитник заявила, что постановление Кабинета министров и решение хокимията приняты полностью в соответствии с законом о государственно-частном партнёрстве.

Каждый из заявителей поддержал заявление об отмене решений и попросил суд удовлетворить иск. Кроме того, заявители просили оставить парк в тихом и спокойном виде, без аттракционов.

Выслушав мнения всех участников процесса, суд удалился на совещание для принятия заключительного решения.

В итоге суд отказал в удовлетворении заявления жителей. Суд обосновал решение тем, что постановление Кабина и решение хокимията приняты на основе соответствующих законов.

Зачитывая решение, судья отметил, что в проекте инвестора учтены все важные моменты по сохранению деревьев, объектов культурного наследия и трёх объектов международного партнёрства — Сеульский парк, парк Сиэтл и Колокол Мира.

Он добавил, что в случае проведения реконструкции не по разработанному проекту жители вправе обратиться в суд с повторной жалобой.

Суд также обязал взыскать государственную пошлину с заявителя Аиды Мухтаровой в размере 476 тысяч сумов в пользу государственного бюджета.

Жители намерены подавать апелляцию на решение суда первой инстанции.