Голод в северных провинциях Газы неизбежен и может произойти в любое время в период с середины марта по май 2024 года, говорится в новом докладе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) при ООН.

Согласно шкале IPC, 70% населения (210 тысяч человек), проживающего на севере Газы, столкнутся с катастрофической ситуацией (фаза 5) в ближайшие месяцы, остальные 30% — окажутся в чрезвычайной ситуации (фаза 4).

Эксперты отмечают, что на севере анклава уже превышены два из трёх порогов массового голода — это уровень острого отсутствия продовольственной безопасности для домохозяйств и уровень острого недоедания. По их оценке, уровень смертности, связанной с голодом, вскоре также ускорится.

Факторами, которые всего за несколько месяцев привели население северной части Газы к неизбежному голоду, в докладе называются интенсивность израильских военных операций и ограничения доступа к гуманитарной помощи.

Как работает IPC? Информация к IPC поступает от гуманитарных партнёров на местах и охватывает вопросы продовольственной безопасности, питания, смертности и средств к существованию, а также данные по потреблению калорий, стратегиям выживания людей и измерениям окружности плеча у детей для мониторинга недоедания. В недоступных для гуманитарных организаций местах используются опросы с помощью мобильных телефонов, а если это невозможно, информация может быть получена со спутников. Специалисты выделяют пять категорий положения населения: первая фаза — минимальный стресс по поводу питания или его отсутствие; на второй фазе люди сталкиваются с трудностями при поиске пищи; третья фаза — продовольственный кризис; четвёртая фаза — чрезвычайная ситуация; пятая фаза считается катастрофическим голодом.

В докладе также говорится, что все население Газы — около 2,3 миллиона человек — страдает от «острой» нехватки продовольствия и практически все семьи в анклаве ежедневно пропускают приёмы пищи, а взрослые отказываются от еды, чтобы накормить детей.

«С середины марта по середину июля, при наиболее вероятном сценарии и при условии эскалации конфликта, включая наземное наступление в Рафахе, половина населения сектора Газа (1,11 миллиона человек) столкнётся с катастрофическими условиями (фаза 5)», — подчёркивают эксперты.

Оценку IPC прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш. «Палестинцы в Газе переживают ужасающий уровень голода и страданий. Это самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, когда-либо зафиксированное IPC — где угодно и когда угодно. Это полностью искусственная катастрофа, и в докладе ясно говорится, что её можно остановить», — заявил он.

Глава ООН также призвал израильские власти «обеспечить полный и беспрепятственный доступ» к гуманитарным товарам на всей территории Газы, а международное сообщество «полностью поддержать» гуманитарные усилия организации.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль провоцирует голод в секторе Газа и использует голод как оружие войны. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ призвал Борреля «прекратить нападать на Израиль и признать наше право на самооборону от преступлений ХАМАС».

Кац добавил, что Израиль разрешил доставку «гуманитарной помощи в Газу по суше, воздуху и морю для всех, кто желает помочь».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN ранее тоже заявил, что израильские власти пропускают в Газу «столько гуманитарной помощи, сколько необходимо» и обвинил палестинскую группировку ХАМАС в её разграблении.