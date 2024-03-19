Компания BYD попросила правительство Узбекистана ограничить «неупорядоченный» импорт электромобилей в страну. Об этом говорится в постановлении президента от 18 марта об утверждении инвестиционного договора по организации производства электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих частей в Узбекистане (есть у «Газеты.uz»).

В документе отмечается, что инвестор (BYD) обратился к правительству об «ограничении неупорядоченного импорта электромобилей, не соответствующих местным климатическим и дорожным условиям, а также не имеющих официальной гарантии».

Президент поручил Министерству экономики и финансов, Министерству инвестиций, промышленности и торговли и компании «Узавтосаноат» до 1 июля внести в Кабинет министров предложения, направленные на реализацию требования инвестора по урегулированию импорта электромобилей и гибридных автомобилей под брендом BYD на основании действующего законодательства, в том числе актов законодательства о конкуренции, а также принципов Всемирной торговой организации.

Напомним, «Узавтосаноат» и BYD Europe B. V. (Нидерланды) создали совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory по выпуску электромобилей с долями 60% и 40% соответственно. Уставной капитал составляет 55 млрд сумов.

В рамках государственного визита в Китай в январе президент посетил штаб-квартиру компании BYD и совместно с этой компанией запустил в Джизакской области проект по сборке гибридных и электромобилей. На встрече стороны договорились довести производственную мощность до 500 тысяч единиц в ближайшей перспективе. Президент также поддержал планы компании по началу сборки электробусов BYD в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев также поручил ускорить проекты в электромобильной отрасли, а также наладить с китайской BYD локализацию комплектующих для электромобилей.

В конце декабря «Газета.uz» сообщала о разработке проекта постановления правительства, согласно которому планировалось ужесточить правила ввоза автомобилей и электромобилей. В частности, с 2024 года физлицам хотели запретить завоз машин в коммерческих целях. Кроме того, предлагалось вернуть порядок продажи новых иномарок только через официальных дилеров. Документ не был принят.