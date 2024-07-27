В Янгиюльском районе Ташкентской области расследуется умышленное убийство семьи из пяти человек.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, около 6:20 утра 26 июля в УЧС поступило сообщение о пожаре в одном из домов.

После тушения пожара в доме были обнаружены пять тел с признаками насильственной смерти — 33-летнего мужчины, 25-летней женщины и детей 6, 3 и 2 лет.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Оперативно-следственная группа ведёт расследование.