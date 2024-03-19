Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта провёл совещание по вопросам увеличения инвестиций и экспорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также диалог с действующими в этих сферах предпринимателями.

На сегодняшний день экспортом сельхозпродукции занимаются 2362 компании, которые составляют 32% от числа всех экспортёров (7210).

В прошлом году Узбекистан вышел более чем на 10 новых рынков, таких как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Колумбия, Индонезия, а количество стран, в которые экспортируется продукция, достигло 85.

Однако 80% экспорта приходится на рынки всего пяти стран. То есть основная часть сельскохозяйственного экспорта приходится на «рынки с ценой ниже 1 доллара за килограмм», сказал президент.

В прошлом году 126 тысяч тонн винограда было экспортировано в 52 страны, из них 98 тысяч тонн (77,7%) было продано в 12 стран по цене менее 1 доллара за килограмм. Шавкат Мирзиёев отметил, что только от экспорта винограда можно получить 500 млн долларов, если чиновники смогут найти рынки сбыта, решить проблемы с разрешениями и сертификатами, а также логистические вопросы.

Такая же ситуация и с экспортом 68% вишни (45 тысяч тонн), 74% персиков (87 тысяч тонн), 56% хурмы (58 тысяч тонн), которые продаются по цене 1 доллар за кг, а также абрикоса, сливы, инжира, граната, миндаля, фасоли и маша, которые являются самыми популярными продуктами Узбекистана.

«Скажите сами, насколько это справедливая цена для этих продуктов? Вот какие возможности мы упускаем, вот сколько валюты нам не поступает», — заявил глава государства.

10 видов продукции составляют 60% от общего объёма экспорта фруктов и овощей.

«Предприниматели говорят, что из-за высокой себестоимости и действий некоторых умельцев, которые в погоне за доходом при упаковке добавляют некачественную продукцию, многие продукты, выращенные под брендом Узбекистана, теряют лидерские позиции на зарубежном рынке. Вы вообще понимаете, с какими усилиями мы создаём эти рынки? Рынок не будет ждать, чтобы пришли яблоки и виноград из Узбекистана. Другое государство сразу закроет [спрос]. На рынке уже нет свободных мест, за места нужно бороться. Бороться!» — подчеркнул президент.

У 1000 предприятий-экспортёров образовалась просроченная дебиторская задолженность на 300 млн долларов.

На этом же совещании было решено создать комиссию по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с премьер-министром. Президент поддержал передачу торговых домов бизнесу, создание лабораторий, предоставление статуса самозанятых для тех, кто выращивает овощи и фрукты на приусадебных участках и другое.

Шавкат Мирзиёев вновь отметил важность экспорта. «Необходимо чётко понять один факт. Сдерживание инфляции и поддержание стабильности валюты тесно связаны с экспортом. Сколько бы мы ни производили продукции, если мы не создадим необходимые условия для экспорта, изменений не будет», — сказал он.