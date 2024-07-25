Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента 24 июля рассмотрел административное дело в отношении 36-летнего жителя Хазараспского района Хорезмской области, написавшего комментарий под новостью о завершении миссии посла Израиля в Узбекистане. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам дела, 19 июля гражданин А. Р. оставил под указанной новостью такие комментарии в одном из Telegram-каналов: «Что это значит, переведите-ка, тут написано хорошее или плохое? Есть локация этого посольства? Наверное, наши военные всеми силами охраняют его за … плату» (перевод с узбекского).

В решение суда говорится, что в связи с комментариями его пригласили в УКД ОВД, где он «не подчинился законным требованиям сотрудников ОВД и у входа в здание УКД ОВД, которое считается общественным местом, устроил скандал, ругался различными нецензурными словами, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан».

На суде мужчина сообщил, что он подчинился требованиям сотрудников и прибыл в отделение органов внутренних дел, где не совершал «лишних действий», и попросил суд на первый раз дать предупреждение.

Суд посчитал, что вина гражданина была доказана, и назначил ему 10 суток административного ареста по части 1 статьи 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника ОВД) Кодекса об административной ответственности.

А. Р. также должен выплатить 510 тысяч сумов за содержание под арестом.

Под тем же постом в Telegram-канале можно увидеть немало других комментариев оскорбительного характера. Привлекались ли другие пользователи к ответственности, неизвестно.