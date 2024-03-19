Цена 80 автозаправочных станций «Узбекнефтегаза», которые были приватизированы компанией Petroleum Technology Group, могла составлять минимум 100 млн долларов. Предполагаемую сумму «Газета.uz» рассчитала на основе открытых данных.

В начале марта «Газета.uz» сообщала, что владельцем крупнейшей сети заправок в Узбекистане UNG Petro (уставной фонд — 265 млрд сумов) стала Petroleum Technology Group, принадлежащая Данияру Камилову (сыну Абдулазиза Камилова, бывшего министра иностранных дел, ныне заместителя секретаря Совбеза при президенте) с уставным фондом 101 млн сумов.

Агентство по управлению государственными активами до сих пор не сообщило о деталях сделки (неизвестно, когда, за какую сумму и на каких условиях была приватизирована UNG Petro). «Газете.uz» не удаётся дозвониться до пресс-службы Госактива. Сайт ungpetro.uz перестал работать, а последняя публикация в соцсетях была в начале января.

По итогам 2022 года у UNG Petro было 69 бензиновых заправок, 6 газозаправочных станций и 2 газонаполнительные компрессорные станции (всего 77 заправок). Во время объявления о планах приватизации в мае 2023 года сообщалось, что у UNG Petro 78 заправок.

В инвестиционной программе за первый квартал 2024 года указано, что «Узбекнефтегаз» в 2023—2024 годах построит две заправки в Бухарском районе и Сергелийском районе Ташкента за 2,5 млн долларов. Таким образом, строительство одной станции может обходиться в 1,25 млн долларов (80 заправок — 100 млн долларов) без учёта стоимости земли.

Для сравнения: российская «Татнефть» инвестировала в расширение сети АЗС 1,3 млн долларов, купив готовую заправку на улице Караташ в столице, а отечественная Uchqun Avto Trans планирует построить АЗС за 0,5 млн долларов.

На сайте объявлений OLX встречаются сообщения о продаже АЗС в Сергелийском районе Ташкента за 1,7 млн долларов (1, 2).

Согласно данным Налогового комитета, оборот UNG Petro в 2023 году составил 2,24 трлн сумов, что на 20,4% больше, чем в 2022 году (1,86 трлн сумов). При этом компания уплатила налоги на 85,5 млрд сумов, что меньше показателя предыдущего года почти в 2 раза (156,3 млрд сумов), поскольку в 2023 году продажа бензина Аи-80 была освобождена от акцизного налога.

Напомним, компания Petroleum Technology Group также стала владельцем Чиназского нефтеперерабатывающего завода, до этого принадлежавшего «Узбекнефтегазу».